La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, preveu arribar a finals de la setmana que ve al pic de casos de bronquiolitis infantil, segons ha explicat en una entrevista al canal 3/24. Aquest és el virus respiratori que circula que més preocupa als responsables sanitaris, i que ha arribat entres 3 i 4 setmanes abans del que és habitual. Cabezas també ha explicat que s'espera arribar al pic de casos de grip al voltant de Nadal i que s'estima que, en el cas de la covid-19, s'hi arribi al gener. La secretària de Salut Pública ha fet una crida a vacunar-se de la grip i de la covid-19, ja que hi ha "marge de millora". "M'hauria agradat que el ritme de vacunació anés una mica més ràpid", ha dit.

Aquesta setmana, a l'espera de les dades d'aquest diumenge, els casos registrats per bronquiolitis han seguit augmentant respecte l'anterior, al voltant de l'1,7% i un total d'uns 1.900 casos. "És una onada important", amb xifres superiors a altres anys, ha indicat. Cabezas ha indicat que és aquest virus el que més puja, juntament amb el de la grip, que "comença la seva temporada epidèmica", mentre que el de la covid-19 continua "força estable".

El virus que més preocupa és el de la bronquiolitis, ja que "està en uns nivells epidemiològics molt alts i està causant una repercussió assistencial molt important". Aquest any, el virus ha arribat al voltant de 3 i 4 setmanes abans del que és habitual, que és a mitjans de desembre. Això s'ha produït, segons Cabezas, perquè la circulació del virus de la covid-19 fa que la situació dels virus respiratoris estigui canviant.

Segons les estimacions que té Salut, el pic de casos de bronquiolitis arribarà a finals de la setmana que ve, tot i que Cabezas ha remarcat que hi ha un "marge d'incertesa" justament perquè el virus s'ha comportat de forma diferent aquesta tardor.

Aproximadament el 10% dels casos de bronquiolitis requereixen de cures hospitalàries i intensives, i els hospitals que tenen atenció pediàtrica estan "al màxim de la seva capacitat".

Pel que fa a la grip, el virus també ha arribat abans i ja circulava a l'agost. "Ja estem en nivells epidèmics, portem unes setmanes pujant, els nivells encara són baixos, però la pujada és successiva", ha dit Cabezas, que ha situat que el pic de casos de grip al voltant de Nadal. Respecte a la covid-19, Salut preveu que, si el virus es comporta de manera similar a l'any passat, el pic arribarà al gener.

Cabezas ha recordat que per a la grip i la covid-19 es disposa de vacunes i, en aquest sentit, ha lamentat que li hauria agradat que el ritme de vacunació més "una mica més ràpid". Ara mateix, el 71% dels majors de 80 anys estan vacunats de la segona dosi de record de la covid-19, el 47% si comptem totes les persones de més de 60 anys. Pel que fa a la grip, estan vacunats el 68% dels majors de 80 anys i el 47% dels majors de 60. "Tenim marge de millora", ha admès Cabezas, tot fent una crida a la població a vacunar-se.

La secretària de Salut Pública ha destacat que la vacuna de la grip d'aquest any està "ben aparellada" amb les dues variants del virus que estan circulant. Cabezas també ha remarcat que la segona dosi de reforç per a la covid-19 multiplica per 9 la protecció davant de la variant que està circulant en aquests moments. "Si estem cridats a vacunar-nos, el millor moment és ara. Hauria estat millor fa unes setmanes, però si no ara és el moment", ha insistit. Salut no preveu instal·lar punts de vacunació sense cita prèvia, perquè la població que s'ha de vacunar està "molt acostumada a utilitzar els serveis sanitaris".

Salut no preveu haver d'aplicar restriccions de cara a les festes familiars de Nadal més enllà de fer una crida al "sentit comú". En aquest sentit, ha demanat aplicar mesures de protecció com la ventilació dels espais, la distància o la neteja de mans. En cas que hi hagi símptomes, demana no assistir a les celebracions i evitar el contacte amb nadons.