La celebració de Nadal porta implícit sentir emocions com a il·lusió o felicitat, però és obligatori ser feliç per Nadal?. "Establir un dia concret per ser feliç és molt complicat", respon en una entrevista amb EFE Tània Estapé, psicòloga experta a tractar malalts oncològics.

La psicòloga, que també és professora de la Facultat de Ciències de la Salut del campus Manresa de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), destaca que "el Nadal té coses molt bones, però hem de comprendre que existeixen moltes variables que fan que la felicitat no sigui un sentiment comú per a tothom".

"Especialment durant el Nadal, és comú que a les persones que pateixen alguna malaltia o han perdut un ésser estimat se'ls faci tot una muntanya i volen que acabin les celebracions. Se senten molt lluny del que veuen en els anuncis de la televisió, plens de cançons i regals. El Nadal els porta records i enyorança i no se senten felices", explica.

La psicòloga fa referència al que es coneix com a 'tirania del pensament positiu', que implica que, malgrat el que et passii, "has de mostrar sempre una façana alegre i feliç, sense espai per a les queixes o les emocions més desagradables".

No obstant això, això no és només un problema personal, sinó que l'entorn també juga un paper essencial en l'acceptació d'aquestes emocions, segons l'experta.

Estapé considera que la importància que se li dona a l'actitud positiva com a factor determinant en el benestar personal "ve molt marcada per la influència de l'individualisme dels Estats Units, més concretament de la idea del somni americà i que si no ets ric o no prosperes, és perquè no estàs fent prou".

"És obvi que en la vida no sortim tots des de la mateixa casella. A Barcelona, per exemple, segons el barri on vius, envelliràs deu anys abans o després, i això és molt temps", ressalta la psicòloga, directora de Psicooncologia de la Fundació per a l'Educació Pública i la Formació en Càncer (FEFOC).

Com a experta en el tractament psicològic de malalts oncològics, Estapé afirma: "fa molts anys que veig plasmada en els meus pacients la tirania del pensament positiu i em comenten que els han dit que han de tenir actitud positiva".

Per a ella, "l'actitud positiva està sobrevalorada, perquè si et diuen que et moriràs o que no veuràs créixer els teus fills, què se suposa que has de fer? Cantar i ballar?".

"El tema és ajudar els nostres éssers estimats a portar-ho de la millor manera possible", aconsella Estapé, que celebra el nivell de consciència social al que s'ha arribat quant a la importància de la salut mental, especialment arran del creixement de casos per la pandèmia.

"Hi ha un augment de les persones que expressen insatisfacció per les festes i en general en el seu dia a dia, però això no és únicament perquè més gent està pitjor, sinó perquè moltes persones comencen a atrevir-se a verbalitzar que necessiten ajuda", segons Estapé.

NADAL AMB PROBLEMES

La psicòloga també apunta que "no es pot obviar que estem en un moment en el que hi ha moltes pressions socials, precarietat econòmica, un augment dels preus de productes bàsics, por per una possible guerra... i aquests factors tenen també un efecte emocional en les persones".

Per això defensa que "com a societat, hauríem d'assumir que hi ha uns problemes estructurals de base, com la competitivitat, la diferència d'oportunitats o els problemes que suposa tenir una malaltia, entre uns altres".

"A Occident -afegeix- tenim molt poca tolerància a les emocions desagradables, per això, gran part del meu treball consisteix a fer molta pedagogia per normalitzar l'expressió d'aquestes emocions perquè s'expressin de manera civilitzada".

"La felicitat global podríem dir que és un mite. Jo crec més a aconseguir benestar personal, estar bé amb un mateix i amb els altres i tenir objectius propis", conclou Estapé, que recomana no imposar-se la necessitat de ser feliç, ni a un mateix ni als altres, tampoc per Nadal.