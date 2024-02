La Viagra, que conté el principi actiu sildenafil, és un medicament que està indicat per a tractar la disfunció erèctil. Aquest fàrmac actua augmentant el flux sanguini cap al penis durant l'estimulació. I requereix prescripció mèdica, ja que pot tenir contraindicacions, com alerten des de la Fundació Espanyola del Cor.

En les últimes hores, la Guàrdia Civil ha detingut un rector i la seva parella sentimental a la localitat de Don Benito en el marc d'una investigació contra el trànsit d'aquest medicament i altres substàncies estimulants.

La disfunció erèctil: què és i per què es produeix

S'estima que al voltant de dos milions i mig d'homes a Espanya experimenten disfunció erèctil o impotència. Aquesta condició es caracteritza per la incapacitat d'aconseguir o mantenir una erecció el temps suficient per a dur a terme l'activitat sexual completa. I que té un important impacte en la salut mental masculina: depressió, baixa autoestima i disminució de l'apetit sexual.

Les raons darrere de la disfunció erèctil poden ser de naturalesa orgànica o psicològica.

Factors cardiovasculars | Això pot incloure una disminució en el flux sanguini cap al penis a causa de l'estrenyiment d'artèries com l'artèria dorsal i l'artèria profunda del penis. El tabaquisme, l'acumulació de plaques de colesterol, la hipertensió i uns certs medicaments poden comprometre el subministrament sanguini als cossos cavernosos.

| Això pot incloure una disminució en el flux sanguini cap al penis a causa de l'estrenyiment d'artèries com l'artèria dorsal i l'artèria profunda del penis. El tabaquisme, l'acumulació de plaques de colesterol, la hipertensió i uns certs medicaments poden comprometre el subministrament sanguini als cossos cavernosos. Traumatismes, radioteràpia i cirurgia pelviana, com la cirurgia de còlon o la cirurgia per càncer de pròstata.

Factors endocrinològics | La disminució d'hormones sexuals com la testosterona, l'augment de la prolactina (una hormona sexual femenina també present en els homes) i la diabetis mellitus (entre el 30% i el 50% dels pacients diabètics mal controlats experimenten trastorns de l'erecció).

| La disminució d'hormones sexuals com la testosterona, l'augment de la prolactina (una hormona sexual femenina també present en els homes) i la diabetis mellitus (entre el 30% i el 50% dels pacients diabètics mal controlats experimenten trastorns de l'erecció). Factors metabòlics | La hipercolesterolèmia (alt nivell de colesterol en la sang) i la hipertrigliceridèmia (elevació dels triglicèrids). El sobrepès, l'obesitat i la síndrome metabòlica també poden contribuir. L'abús d'alcohol i altres drogues a llarg termini pot causar trastorns de l'erecció.

| La hipercolesterolèmia (alt nivell de colesterol en la sang) i la hipertrigliceridèmia (elevació dels triglicèrids). El sobrepès, l'obesitat i la síndrome metabòlica també poden contribuir. L'abús d'alcohol i altres drogues a llarg termini pot causar trastorns de l'erecció. Factors neurològics | Malalties com el Parkinson, la demència senil, l'esclerosi múltiple, l'alzheimer, les tromboembòlies, les lesions de la columna vertebral, les hèrnies discals, entre altres.

| Malalties com el Parkinson, la demència senil, l'esclerosi múltiple, l'alzheimer, les tromboembòlies, les lesions de la columna vertebral, les hèrnies discals, entre altres. Hipertròfia benigna de pròstata | S'ha observat que les pròstates voluminoses, amb un important component hipertròfic i símptomes miccionals obstructius o irritatius, poden estar associades amb una major incidència de disfunció erèctil.

| S'ha observat que les pròstates voluminoses, amb un important component hipertròfic i símptomes miccionals obstructius o irritatius, poden estar associades amb una major incidència de disfunció erèctil. Edat | Naturalment, a mesura que els homes envelleixen, hi ha una major probabilitat que l'erecció no aconsegueixi la fermesa d'anys anteriors.

Viagra: ús i contraindicacions

Els genèrics de sildenafil, el principi actiu de la Viagra, estan en el mercat espanyol des del 2013. La dosi recomanada és de 50 mg una hora abans de la relació sexual. L'acció d'aquest medicament té una durada aproximada entre 6 i 12 hores.

Abans que el metge prescrigui aquest fàrmac, es recomana consultar amb un especialista en cardiologia perquè “en molts casos la disfunció erèctil pot ser un símptoma alarma que amagui alteracions vasculars més profundes com, per exemple, una arteriopatia coronària que pugui expressar-se clínicament, amb el temps, en un infart de miocardi”, com explica el doctor José Luis Palma, membre de la FEC.

A més, “el seu ús quedaria sota l'estricte criteri i supervisió mèdica en casos d'infart de miocardi recent, ictus en evolució, insuficiència cardíaca o renal, trastorns hepàtics greus o hipertensió arterial descontrolada”. Si se sospita "un possible risc d'accident coronari agut (angina o infart) és preferible l'ús de sildenafil o vardenafil enfront de taladafil". "En tenir els dos primers un efecte menys durador podria actuar-se de manera més ràpida i selectiva sobre els paràmetres circulatoris compromesos en cas que es presentés un procés cardiovascular agut que requerís, per exemple, la utilització de vasodilatadors".

El doctor Palma indica que “la pirateria farmacèutica, mancada d'escrúpols, ha posat en el mercat negre ‘viagras’, ‘levritras’ i ‘cialis’ adulterats la xarxa de vendes de la qual és incontrolable en el món d'Internet i pot estar posant seriosament en risc la salut dels seus consumidors”.

Els efectes secundaris de la Viagra

Els efectes secundaris més comuns de la Viagra són: