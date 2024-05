Sanitat vol donar crema solar gratis per reduir els casos de càncer de pell

Espanya té uns 300 dies de sol a l’any, fet pel qual és un dels països que gaudeixen de més hores de sol. Però, com a contrapartida, es diagnostiquen més de 20.000 càncers de pell a l’any i la incidència ha augmentat al voltant d’un 40% en els darrers quatre anys, segons ha advertit l’Associació Espanyola de Dermatologia i Venereologia. Per frenar aquesta tendència, la ministra de Sanitat, Mónica García, ha anunciat que el Govern central treballa perquè hi hagi dispensadors de crema solar gratuïts a llocs públics com parcs, centres de salut, poliesportius o biblioteques.

"Estem treballant en la possibilitat que hi hagi un accés gratuït en determinades circumstàncies i en determinats llocs públics" perquè les cremes solars són un "producte de protecció a la salut" tenint en compte la "incidència" dels melanomes, va explicar García després participar en un fòrum organitzat per El Economista.

La ministra de Sanitat va aclarir que no hi haurà temps perquè els dispensadors de crema solar en llocs públics estiguin disponibles aquest estiu perquè "les coses ministerials van a poc a poc", però va afegir que és una de les properes iniciatives que té en ment posar en marxa perquè el "sistema sanitari ha de virar cap a mesures de prevenció".

Així mateix, va recordar que hi ha pacients "que requereixen alguns productes com les cremes solars per a la seva salut", però hi ha "inequitats" i no se’ls finança "quan tenen una necessitat extraordinària per la seva patologia". García feia referència a pacients que, per exemple, ja han tingut un càncer de pell i les cremes de protecció solar són per a ells bàsiques o persones que prenen medicaments que els fan més sensibles als raigs ultraviolats.

Altres propostes

Aquest anunci està en línia amb altres propostes de la ministra per reduir les inequitats i ampliar la cartera de serveis del sistema de salut, com la possibilitat que es financin ulleres o lents de contacte, una iniciativa que també va anunciar, però encara no s’ha posat en marxa ni concretat en quines circumstàncies es finançaran.

A més, la possibilitat d’oferir crema solar gratuïta se sustenta en la proposta que Más Madrid, el partit al qual pertany Mónica García, va presentar a l’Assemblea de Madrid i al Senat perquè hi hagi dispensadors als llocs públics, es redueixi del 21% al 10% l’IVA de les cremes de protecció o perquè les empreses amb treballadors exposats al sol les ofereixin gratuïtament als empleats.

Encara que la mesura no estarà en marxa aquest estiu, García va animar els espanyols a usar crema solar i posar-la als seus fills "perquè és una mesura de protecció de la salut", va concloure.