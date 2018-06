Troben els cossos de dos homes en estat avançat de descomposició en un garatge ocupat de Riells i Viabrea

Els Mossos d'Esquadra han trobat els cossos de dos homes en estat avançat de descomposició en un garatge ocupat a la urbanització Bosc de la Batllòria de Riells i Viabrea (Selva). Els agents van rebre l'avís a les 22.45 de dimarts. Quan van arribar al lloc, van descobrir els cadàvers en estat avançat de descomposició. Els homes no presentaven signes de violència.

La principal hipòtesi de la investigació és que es va tractar d'una mort accidental com a conseqüència del mal funcionament d'un generador que tenien al garatge on vivien. Els cossos els van traslladar a l'Institut de Medicina Legal on els forenses faran l'autòpsia per determinar les causes de la mort i identificar els cossos, encara que tot apunta que serien els dels dos ocupes per la propietat d'una furgoneta que hi havia aparcada davant i la documentació que hi havia a l'interior del vehicle.