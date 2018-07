Lloret de Mar busca finançament privat per construir una escola d'hostaleria

Lloret de Mar busca finançament privat perquè el municipi tingui una escola d'hostaleria, que serà complementària a la que ja existeix a Girona. L'alcalde, Jaume Dulsat, explica que ja tenen els terrenys reservats, però que, de moment, el Departament d'Ensenyament no pot assumir-ne la construcció. Per això, Dulsat busca «la col·laboració amb privats» per assumir part de la inversió, ja que la Generalitat sí que ha garantit que hi pot aportar tant el professorat com l'equipament (les cuines). L'alcalde afegeix que al municipi li interessa el projecte, i més tenint en compte que, a partir de la tardor, Lloret estrenarà un postgrau en formació turística.

D'altra banda, Dulsat creu que aquest serà «un bon estiu» pel que fa a l'ocupació turística, ja que tot fa pensar que el juliol i l'agost seran calorosos i perquè els turistes tenen «sensació de seguretat» quan passen les vacances a Lloret.