Denuncien que l'hospital de Blanes el va fer esperar amb una cloïssa al coll

Una cloïssa obstruint l'esòfag. Això és el que li van trobar a l'Albert Domènech a l'hospital Josep Trueta de Girona, després de realitzar-li una endoscòpia d'urgència. Abans, però, ja havia visitat l'hospital de Blanes, on la germana de l'afectat, un home de 48 anys i amb Síndrome de Down, denuncia que els van fer esperar hores per acabar dient-los que «no hi podien fer res» i que havien d'anar al Trueta.

Segons explica a Diari de Girona la germana de l'afectat, van arribar a urgències el diumenge, 15 de juliol, a quarts de quatre de la tarda perquè des del dissabte al migdia –quan van menjar paella– el seu germà no podia tragar, tenia arcades i no deixava de bavejar. «A vegades s'ennuega amb la carn, i l'ajudem a treure-la. Aquesta vegada, però, vam veure que el que li passava no era normal», relata Nuri Domènech, qui subratlla que l'Albert tenia un singlot estrany i va començar a bavejar i a fer arcades.

Tot i que són de Sant Llorenç Savall, estan estiuejant a Tossa de Mar. Per aquest motiu, van decidir anar a les urgències de l'hospital de Blanes. «Quan vam arribar i els vam explicar el que passava, ens van fer esperar prop d'una hora abans no el va veure el doctor», relata Domènech. Un doctor –assegura– que «no se'l va ni mirar». «Aquell senyor no es va embrutar les mans. Ens va dir que no podien fe res, perquè no hi havia el metge de digestiu i no tenien el material per fer una endoscòpia», lamenta Nuri Domènech, qui assegura que el tracte rebut va ser «vergonyós».

En aquest sentit, Domènech critica que ni tan sols van activar l'ambulància urgent i que els van dir que havien d'esperar quatre hores més perquè arribes. «Vam agafar el meu germà, que cada cop patia més, i ens en vam anar al Trueta».

Una vegada a Girona, Nuri Domènech explica que el tracte va ser excel·lent. «Ens van fer entrar directament i el van atendre al moment», valora la germana de l'afectat. La sorpresa se la van endur quan van descobrir que l'Albert, a l'esòfag, hi tenia una cloïssa sencera. «Per sort, va anar bé, però podia haver estat terrible», lamenta Domènech, qui afegeix que aquella closca «es podia haver mogut i passar a les vies respiratòries». «El que denunciem és que ens tinguessin allà esperant i, en lloc de perdre el temps, no ens diguessin directament que havíem d'anar al Trueta», afegeix Domènech.



Resposta de l'hospital blanenc

Per la seva part, des de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS), que gestiona l'hospital de Blanes, asseguren que l'home va arribar al centre hospitalari a tres quarts de tres del migdia després de dos dies de simptomatologia i que en va sortir a un quart de sis de la tarda a l'espera d'una ambulància; que el doctor que el va visitar era cirurgià i que se li va comunicar que tenia un cos estrany a l'esòfag i que calia fer una endoscòpia aquell dia, però que «no era urgent». L'hospital, però, no disposa de metge especialista en endoscòpies d'urgències i per això –assegura la CSMS– es va haver de derivar el pacient al Trueta de Girona. Des de l'ens, expliquen que el cas no es va considerar una emergència perquè no hi havia «afectació a les vies respiratòries» i el pacient estava estable, motiu pel qual no es va activar l'ambulància urgent.