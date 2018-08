S'autolesiona amb un cúter després d'accidentar-se i acaba detingut per anar begut i amb el tacògraf manipulat

S'autolesiona amb un cúter després d'accidentar-se i acaba detingut pels Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Sils per anar begut i amb el tacògraf manipulat.

Això és el que li va passar a un camioner que va perdre la càrrega a la C-63 a Sils aquest dissabte. A més, va donar un positiu al test d'alcoholèmia que més que quadruplicava el màxim permès (0,68 mg/l) ,que en aquest cas era de 0,15 mg/l en aire expirat.

El detingut és un home de 38 anys, de nacionalitat portuguesa i veí de Coïmbra (Portugal) que va quedar arrestat com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l'alcohol i per falsificació de document públic (manipulació de tacògraf).

Els fets van passar el dissabte, al voltat de dos quarts d'onze de la nit a la carretera C-63, dins el terme municipal de Sils, on agents de la Policia Local de Sils i dels Mossos van ser alertats ja que un camió havia perdut part de la càrrega.

En arribar al lloc, els agents van comprovar que una bobina de plàstic de grans dimensions havia caigut d'un camió i ocupava tot un carril. Uns metres més enllà hi havia un camió aturat i dins de la cabina el seu xofer s'estava autolesionant amb un cúter.



No volia ser atès pel SEM ni baixar del camió

Els agents van parlar amb el conductor, que es negava a sortir de la cabina i també es negava a ser atès pels serveis sanitaris, i van aconseguir que baixés de la cabina i deixés de ferir-se.

Un cop els serveis sanitaris van assistir el conductor i van constatar que no presentava ferides rellevants, els agents van fer-li la prova de detecció alcohòlica davant els símptomes evidents de que es trobava sota influència de begudes alcohòliques. El resultat va ser positiu amb un valor de 0,68 mg/l en aire expirat, més de quatre vegades per sobre del límit màxim permès, que en aquest cas era de 0,15 mg/l en aire expirat.

Posteriorment els agents, en fer la inspecció de transports del camió, van detectar que l'home portava l'aparell tacògraf manipulat, consistent en un dispositiu magnètic col·locat al sensor de la caixa de canvis i marcava un descans fictici.

Davant els fets els agents van detenir el xofer com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir un camió amb una taxa d'alcohol penalment punible i com a presumpte autor d'un delicte de falsificació de document públic per conduir amb l'aparell tacògraf manipulat.

El detingut, que no tenia antecedents, va passar el dia 29 a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona.