La Fundació Emys construirà dues noves basses per incrementar la població de tortugues d'estany

La Fundació Emys de Riudarenes (Selva) construirà dues noves basses abans que acabi l'any per incrementar la població de tortugues d'estany. Actualment la Selva és l'única comarca catalana on aquesta espècie no està amenaçada d'extingir-se, gràcies al treball de la fundació durant els últims 31 anys. En total l'entitat ha construït 35 basses en les que hi viuen prop de 550 exemplars de tortuga d'estany.

El director de l'entitat ecologista, Marc Vilahur, explica que l'objectiu és que l'hàbitat de la tortuga "es mantingui estable i robust" i posa en valor la importància de la recerca per "continuar coneixent" aquesta espècie. Per finançar el projecte de les dues basses, la fundació ha celebrat un dinar benèfic amb prop d'un centenar de comensals, amb un menú dissenyat i cuinat per la xef catalana Ada Parellada.

La Selva continuarà sent l'única comarca de Catalunya en la que la tortuga d'estany no està amenaçada d'extingir-se. En total a la demarcació hi ha prop de 550 exemplars, en bona part gràcies a la feina de la Fundació Emys que durant els últims 30 anys lluita per a la preservació d'aquesta espècie. Ho fa a través de la construcció de basses que permeten a la tortuga reproduir-se en un hàbitat favorable. Unes basses que són naturals en alguns casos i artificials en d'altres.

Vilahur assenyala que aquestes tortugues tenen dues amenaces "importants". D'una banda, el que els experts anomenen la "pèrdua de l'hàbitat" provocat, en bona part, per la mà de l'home. "Això passa quan es fan carreteres, obres i no es té en compte que hi pot viure una colònia d'animals", concreta Vilahur.

L'altre gran problema per aquesta espècie és la "degradació d'aquest hàbitat". Vilahur explica que les tortugues d'estany necessiten espais ombrívols i una fauna determinada al seu voltant. "Si això no existeix al final el que fem és impedir que la tortuga pugui subsistir", assenyala.

Per això han projectat fer dues noves basses abans de finals d'any per tal d'incrementar el nombre de tortugues, que ara mateix és "estable i robust". Vilahur explica que ells no introdueixen la tortuga, sinó que és ella mateix la que decideix buscar aquests espais que des de la fundació faciliten.



Un dinar solidari



La construcció de les basses no és un projecte econòmic. Cal tenir en compte que una bassa natural requereix els treballs d'una retroexcavadora i una recerca prèvia per tenir en compte quin és el nivell freàtic de l'aigua.

Per això, la fundació ha preparat un dinar benèfic, els beneficis del qual aniran destinats a la construcció d'aquestes basses. L'àpat ha anat a càrrec de la cuinera catalana Ada Perallada i ha comptat amb la presència de la cantant Andrea Motis que ha ofert un petit concert.

Els assistents també han pogut fer una passejada per la finca Can Moragues, i han pogut visitar els horts ecològics, a més de la bassa on hi ha una població de tortugues d'estany i altres amfibis.



Gestió del territori



Des de la fundació destaquen la manera "pionera" que tenen de treballar. Com que es van adonar que un dels problemes de la tortuga eren els pesticides i productes químics que tiraven els pagesos de la zona als camps, van decidir col·laborar amb ells a canvi que limitessin la quantitat de tòxics.

Així, la Fundació ha obert una botiga on es pot comprar tot tipus de producte ecològic, bona part dels quals provinents dels pagesos de la zona. "Ens hem convertit en els seus clients", explica Vilahur que posa en valor que les melmelades que fan ja s'exporten a cinc països arreu del món.