Santa Coloma reforça les activitats infantils de la Festa Major

La Festa Major de Santa Coloma de Farners omplirà un any més els carrers i places del poble amb un munt d'activitats pensades per a tots els públics. El programa, que arrenca avui i s'estendrà fins al pròxim dilluns, reforça les activitats infantils. «L'objectiu és que tant el matí com a la tarda hi hagi una activitat pensada per a les famílies», explica la regidora de Festes, Carme Dilmé. Entre la desena d'activitats infantils, la regidora destaca el concert de Reggae per a Xics (dissabte, a les 12 h) i l'actuació de Macedònia (diumenge, a les 12 h).

La principal novetat de la programació és el Punt Lila de les Barraques. Una zona on es podrà trobar informació sobre assetjament sexual. «Pretén ser un punt d'atenció preventiva davant dels casos d'assetjament», explica Dilmé, indicant que aquest punt estarà obert tots els dies de barraques. Enguany, el cartell musical està encapçalat pel concert de La Pegatina seguit per altres grups reconeguts com Roba Estesa, l'Orquestra Maribel o Animal Dj.



Cercavila d'inici de la festa

La Festa Major de Santa Coloma de Farners arrenca avui a les 22 h amb el Ball de l'Àliga i el passacarrers, seguit del concert de Rise Up System. La programació continuarà demà amb la cercavila de gegants i capgrossos, animació infantil i les havaneres de Terra Endins.

Oficialment, però, la festa s'inaugurarà demà amb el pregó des de la plaça de l'Ajuntament. Enguany, el discurs inaugural anirà a càrrec de l'Escola d'Adults amb motiu dels seus 40 anys d'activitat en formació continuada. «Volem posar de manifest el seu treball durant tots aquests anys, per això els hem escollit com a pregoners», explica Dilmé.

El pregó donarà el tret de sortida a un cap de setmana d'intensa i variada programació d'activitats musicals, infantils, culturals, esportives i lúdiques. La programació inclou espectacles pensats per als més petits: capgrossos i gegants, concerts al migdia a la zona de barraques, teatre infantil o grups d'animació. I per als menys petits hi haurà sardanes, havaneres, concerts musicals i balls amb orquestres de renom al pavelló de la Nòria.

Durant la Festa Major també s'inaugurarà l'exposició Llum elèctrica, en què l'artista colomenc Josep M. Fontanet mostra la seva producció artística més recent a la Casa de la Paraula, i es podrà veure el majestuós ball de l'Àliga, acompanyat per intèrprets de l'Escola Municipal de Música.

Els Gegants de Santa Coloma també sortiran a ballar enguany que celebren 30 anys de trajectòria. Demà a la tarda passejaran pels carrers i places del municipi per contagiar de festa a tots els veïns; mentre que el dissabte tindrà lloc la tradicional Trobada gegantera a la plaça de la Pau.

La festa clourà el dilluns, festa local a Santa Coloma de Farners, amb l'ofici solemne a l'església parroquial i les sardanes de la cobla Flama de Farners.