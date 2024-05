Els Premis Climent Guitart celebren la seva desena edició amb sis guardons

Els Premis Climent Guitart, organitzats per la Fundació Climent Guitart, van arribar ahir a la seva desena edició. La Sala Palas Atenea de l’Hotel Guitart Central Park de Lloret de Mar va acollir l’acte d’entrega dels guardons de caràcter anual, des que es van iniciar l’any 2015 amb motiu de la celebració dels 60 anys de la cadena Guitart Hotels, i que tenen com a finalitat honorar la memòria de l’hoteler Climent Guitart i Pascual.

El premi a la formació en turisme i hostaleria va recaure en Daniella Havelcova, l’estudiant amb millor nota del Cicle formatiu de Serveis en Restauració a l’Institut Ramon Coll i Rodés, de Lloret de Mar, del curs 2023-2024. El jurat va destacar la seva maduresa i habilitats per treballar en equip, així com la seva predisposició a sortir de la seva zona de confort.

La sidreria i restaurant Mooma, de Palau-Sator, va ser reconeguda amb el premi a l’emprenedoria a la Costa Brava-Pirineu de Girona. Es tracta d’un espai rural en una masia envoltada de pomeres, que cuida la tercera generació d’una família que, des de fa més de 50 anys, es dedica al cultiu de pomes a l’Empordà. El 2016 va decidir comercialitzar Mooma, la primera sidra catalana.

D’altra banda, el premi a la solidaritat va reconèixer Sor Lucía Caram, directora de la Fundació del Convent de Santa Clara (Bages). «Des de l’inici de la guerra a Ucraïna, s’ha compromès en l’ajuda a la població, a consolidar corredors humanitaris i, actualment, en la posada en marxa d’un segon hospital de campanya per a les zones pròximes al conflicte», remarquen des de l’organització dels guardons.

El premi a la música se’l va endur Sergi Carbonell, cantant, compositor i multiinstrumentista. Va ser un dels fundadors i integrants del grup Txarango, d’arrels gironines. Finalment, el premi 3 Pioners va ser per a Canals, empresa de Lloret de Mar dedicada al transport de viatgers per carretera, hereva d’una llarga tradició familiar que es remunta a l’any 1941. També va obtenir un accèssit l’Hotel Bella Dolores, també de Lloret de Mar. Ubicat en una casa que data del segle XIV, al centre de la població, fa honor al vaixell de vela o pollacra Bella Dolores, construïda a Lloret de Mar, i llançada a l’aigua, per primera vegada, l’11 d’abril de 1856.