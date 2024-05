Més de 400 alumnes de Lloret participaran en unes jornades de matemàtiques

Aquest dimecres ha començat la primera de les vuit jornades de matemàtiques que es faran durant aquest mes de maig al paratge de Santa Cristina. Els participants seran els 430 alumnes que estudien primer d’ESO als instituts de Lloret de Mar, en un projecte que consisteix en la realització d’una classe de matemàtiques en format pràctic i vivencial, aprofitant l’espai natural i l’ermita de Santa Cristina.

Les jornades s’organitzen des del Pla Educatiu d’Entorn – Projecte Arrela’t de l’Ajuntament de Lloret, en una activitat que es dividirà en dues parts. La primera es farà en anglès i estarà dinamitzada pels professors del Centre d’Estudis de Llengües. Els alumnes treballaran de manera empírica continguts com les proporcions, les escales, la numeració decimal i la conversió de longituds. Les explicacions es faran en anglès, per tal que els estudiants puguin ampliar el seu vocabulari.

A banda de treballar les matemàtiques, també es vol que els alumnes coneguin aspectes històrics i culturals de Lloret de Mar. Per fer-ho, en la segona part de les jornades hi haurà una visita guiada amb explicacions sobre l’entorn i l’interior de l’ermita de Santa Cristina, que anirà a càrrec de l’Obreria. D’aquesta manera, s’aprofundirà en la història del municipi en relació amb el paratge natural on es trobaran els alumnes.

Les jornades de matemàtiques al paratge de Santa Cristina, dins del Projecte Arrela’t, van començar ahir i s’allargaran fins al 24 de maig, amb la participació de l’Institut Coll i Rodés, l’Institut Rocagrossa, el Col·legi Immaculada Concepció, l’Institut-Escola i l’Institut Sant Quirze.