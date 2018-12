Cau una banda especialitzada a robar en pisos

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal especialitzat en robatoris a domicilis a l'àrea metropolitana de Barcelona però que també ha actuava a Blanes, Marnesa i el Maresme.



La policia ha detingut 13 persones, de les quals quatre ja han ingressat a presó.



Fins ara s'han resolt 22 robatoris a pisos i la policia ha recuperat gran quantitat de joies, 145 mòbils, més de 35 ordinadors i tauletes electròniques, així com 25 rellotges de luxe. Dos d'aquest robatoris es van produir a Blanes. El primer el 6 de juliol a Mas Palol i l'altra, el 14 de setembre en el carrer Sant Pere Màrtir.



En l'escorcoll de set domicilis, els agents van localitzar que un pis tenia quantitat de material destinat a la venda ambulant.





La desarticulació de la banda ha anat a càrrec d'agents dels Mossos d'Esquadra de les comissaries de Sant Martí i de Badalona i la investigació, tutelada pel Jutjat d'Instrucció 2 de Badalona i amb coneixement de la Fiscalia, es va iniciar, segons informa la policia, a principis del mes de juny quan agents de les Unitats d'Investigació de les dues comissaries van començar a investigarA mesura que avançaven les dues investigacions, els Mossos van constatar que, motiu pel qual es va iniciar una única investigació conjunta per treballar el grup de manera global, identificant els principals integrants que es dedicaven a cometre elsi acreditar la seva activitat delictiva.El treball dels investigadors va arribar fins alsque van resultar ser dos homes els qualsal mercat. Totes aquestes operacions les realitzaven des de dos domicilis situats a Barcelona.El 21 de novembre la policia va dur a terme un dispositiu que va comportardels quals quatre a Barcelona, dos a Badalona i un al nucli d'Hostal de la població de Sant Andreu de Llavaneres.Els agents van detenir 13 persones, entre les quals hi havia els principals líders del grup criminal. Es dóna la circumstància que una setmana abans, els agents van detenirDurant l'operatiu hi van participar agents de la Unitat d'Investigació de les comissaries de Sant Martí i Badalona, de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) de Barcelona, de la Unitat de Seguretat Ciutadana i del Grup Especial d'Intervenció (GEI).Fruit de la investigació han resolts i els Mossos hansostrets, com ara joies,portàtils i tauletes electròniques. També es van localitzardues pistoles d'aire comprimit i material destinat al top manta.Els agents han constatat que els investigats feiendels beneficis que obtenien de la venda de les joies i objectes sostrets.Després de passar a disposició judicial,La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions. Arran dels escorcolls, en un dels domicilis es van localitzar diverses peces de roba i complements falsificats destinats a la venda ambulant a peu de carrer.