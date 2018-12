Llagostera obté una subvenció europea del programa WIFI4EU

Llagostera, juntament amb 43 municipis catalans, ha estat una de les poblacions beneficiàries de l'ajut de 15.000 euros del programa Wifi4EU que pretén habilitar espais públics on poder connectar-se a internet. Amb aquest programa, la Comissió Europea té com a principal objectiu promoure un accés de qualitat a Internet a través d'una xarxa WIFI oberta als ciutadans i transeünts en espais públics com per exemple parcs, places, edificis oficials, biblioteques, centres de salut i museus de tota Europa mitjançant els ajuntaments i les mancomunitats. Dins el conjunt de l'Estat espanyol, hi ha hagut 218 municipis beneficiats. Aquesta dada suposa que només un 10% de les sol·licituds han estat beneficiades. En l'àmbit català els 44 municipis suposen el 8,7% de sol·licituds presentades, d'un total de 504 que ho havien demanat.