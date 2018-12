Aturem la C-32 presenta un nou recurs contra els estudis per allargar la carretera

La plataforma Aturem la C-32 ha presentat un nou contenciós administratiu contra l'estudi informatiu del govern català aprovat el març de 2018 per allargar la carretera fins a Blanes, Lloret de Mar i Tossa de Mar. Segons la plataforma, aquest informe podria donar peu a engegar un projecte paral·lel de prolongació de la carretera al marge de l'inicial que ha quedat suspès cautelarment per un jutge.

En paral·lel, el nou recurs arriba després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hagi anunciat que mantindrà la suspensió cautelar de les obres. La Generalitat havia demanat que s'aixequés aquesta mesura cautelar després d'aprovar un nou informe ambiental. Tot i així, el jutge ha denegat aquesta petició. La plataforma Aturem la C-32 qualifica aquests moviments del govern català com una estratègia de desgast per tal d'aconseguir la prolongació de la carretera. Tot i això, la plataforma ja ha anunciat que seguiran defensant la sostenibilitat en matèria de mobilitat i turisme al territori.

Per la seva part, el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, va avançar ahir que «el projecte continua endavant» i confia en el fet que la via judicial acabi aviat. Gavín va explicar que el govern català veu l'obra «totalment necessària» perquè milloraria el territori. A més, el secretari va detallar que la prolongació també tindria millores ambientals perquè hi hauria una «reducció d'emissions de CO2» perquè no hi hauria tants cotxes aturats com hi ha actualment. A més, el secretari va subratllar que el procés judicial que va emprendre la plataforma Aturem la C-32 va obligar al Departament a replantejar el projecte de nou i ara han desenvolupat un nou estudi ambiental que millora «l'encaix paisatgístic» de la nova autopista perquè s'amplien alguns túnels i es redueix l'impacte ambiental. Per això va concloure que la nova proposta és «millor» que la que el TSJC va suspendre cautelarment.

Gavín va convidar al col·lectiu a mirar el nou estudi informatiu. De fet, el secretari va assegurar que han fet tots els tràmits de nou «precisament perquè no se'ns acusés de refer un projecte anul·lat» per una sentència judicial. Per últim, va afirmar que hi ha una «opinió molt majoritària» a favor de l'allargament i que cal que el govern treballi per atendre aquestes majories.