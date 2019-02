Anglès es converteix en el poble que més creix en visites, segons Airbnb

Els pobles d'Anglès, San Leonardo de Yagüe i Villamediana d'Iregua són els municipis de menys de 10.000 habitants que més van créixer en visites d'hostes espanyols que van utilitzar la plataforma durant els anys 2017 i 2018. En el darrer any, 329 localitats espanyoles han multiplicat com a mínim per dos el nombre de viatgers espanyols que reben, segons va informar Airbnb ahir en un comunicat.

Anglès, San Leonardo de Yagüe i Villamediana d'Iregua van créixer en un 9,2%, 8,4% i 7% el 2017 i 2018 respectivament, seguits de Chañe, amb un 6,5%, Arévalo, amb un 6,3%, i Alcabón, amb un creixement del 5,6%. El responsable de polítiques públiques d'Airbnb Màrqueting, Sergio Vinay, va explicar que compartir l'habitatge «fa possible que també hi hagi oferta d'allotjament en localitats més petites, que no sempre disposen d'opcions d'allotjament tradicional».