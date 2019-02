Els CDR tallen l´AP-7 entre Hostalric i Sant Celoni

Els CDR han tallat l'AP-7 entre Hostalric i Sant Celoni a primera hora del matí en una acció reivindicativa coincidint amb l'arrencada del judici del Procés.





Els operaris retirant els pneumàtics cremats - David Aparicio

El tall s'ha produït pels volts de les 6 del matí i ha consistit en col·locar pneumàtics i cremar-los a la carretera, en un tram en sentit Barcelona.Els CDR han reivindicat l'acció que ha generat cues de fins a tres quilòmetres de longitud, en sentit sud.Segons han informat a través de les xarxes, l'actuació s'ha realitzat per l'inici del Judici de l'1-O i asseguraven que "Avui comença el #JudiciFARSA. Ens volen submises i callades. No permetrem que es normalitzi la repressió! Novament els #CDRenXarxa sortim al carrer a plantar-hi cara".Pels volts de dos quarts de nou del matí, el Servei Català de Trànsit ha informat que ja només quedava un carril tallat per l'acció reivindicativa i el trànsit ja ha començat a ser fluïd pels volts d'un quart de deu, però encara hi havia un carril tallat.Els tècnics de la companyia d'Autopistes han retirat els pneumàtics i condicionat la zona.Finalment, a dos quarts d'onze del matí s'ha reobert el tercer carril que estava tallat a l'AP-7 a Sant Celoni en sentit sentit sud. Segons Autopistes, les tasques de reparació del ferm afectat es faran durant la nit, segons el SCT.