Vilobí crea un servei d'atenció als afectats pels abusos comesos per mossèn Tomàs

L'Ajuntament de Vilobí d'Onyar ha creat un servei d'atenció a les víctimes dels suposats abusos comesos per mossèn Tomàs al poble durant més de 30 anys. Segons va explicar ahir l'alcaldessa, Cristina Mundet, aquest servei permetrà que el consistori faci de mediador entre els afectats i el Bisbat de Girona, que està realitzant una investigació dels fets presumptament comesos pel capellà.

«Les persones que ho desitgin poden contactar amb nosaltres i els explicarem com funciona la investigació que està fent la comissió diocesana creada pel Bisbat», va relatar Mundet, qui va ressaltar que serà ella mateixa qui atendrà els afectats.

A més, l'alcaldessa també va remarcar que s'ha posat a disposició de les víctimes un servei d'atenció psicològica. «Quan ens venen a veure i si ho volen, se'ls deriva a un equip d'especialistes en abusos infantils, els quals valoren cada cas», va precisar Mundet.

En aquest sentit, el consistori va recordar que els interessats es poden posar en contacte per via telefònica amb Alcaldia al telèfon 695349724, per correu electrònic (alcaldia@vilobidonyar.cat) o presencialment a l'ajuntament, cada dijous de quatre a sis de la tarda, al llarg de les pròximes tres setmanes, quan està previst que el Bisbat conclogui l'informe de la investigació. «Això no vol dir que, quan finalitzin aquestes tres setmanes, el servei no es pugui allargar», va ressaltar Mundet, qui va confirmar que hi ha algunes persones que ja han contactat amb aquest servei d'atenció, mentre que d'altres s'han dirigit directament al Bisbat.



Suport a les víctimes

En el comunicat, l'Ajuntament subratlla que dona «tot el suport a les víctimes dels abusos i ens trobaran sempre al seu costat per qualsevol acció que vulguin emprendre».

Tomàs Pons va arribar a la parròquia de Vilobí l'any 1967, on va estar-se fins l'any 1999, quan es va retirar a Arbúcies. Actualment, té 91 anys.