Lloret acollirà l'edició més internacional del Birrasana

Lloret de Mar acollirà del 3 al 5 de maig l'edició més internacional del festival de cervesa artesana 'Birrasana', amb presència d'elaboradors de Finlàndia, Croàcia, Eslovènia, la República Txeca, Bèlgica, el Regne Unit, França o Itàlia.

L'alcalde, Jaume Dulsat, ha presentat aquest dijous aquesta nova edició d'una cita "que s'ha convertit en una referència a la Costa Brava i a Girona".

El Birrasana se celebrarà en una carpa de 4.000 metres quadrats situada a l'aparcament de Sa Caleta, al passeig marítim de la població.

Segons ha explicat el regidor de Promoció Econòmica, Jordi Orobitg, una de les novetats d'aquesta edició és la "presentació de la Lloret Craft Beer, una cervesa que ha elaborat el celler del local Sa Xarxa amb motiu del seu 50è aniversari i que aquesta dedicada a Lloret".

Un dels codirectors del festival, Kevin Andreu, també ha ressaltat que, aquest any, es dedicarà una primera jornada a la formació professional, amb una oferta dedicada als cervesers professionals.

Serà un dia abans que comenci el festival i l'eix serà el campus i els tallers que impartirà una empresa d'Alemanya amb l'objectiu d'impulsar aquesta part de la programació del Birrasana en pròximes edicions.

A més, també com a novetat, els assistents que ho desitgin podran arribar per mar a la carpa on se celebra aquest esdeveniment, ja que s'habilitarà un creuer gratuït que sortirà de Tossa de Mar, Blanes i la platja de Fenals "perquè els veïns que ho prefereixin puguin anar i tornar en vaixell", ha indicat l'alcalde.

A més dels espais on provar les cerveses artesanals, també s'organitzaran activitats paral·leles com concerts, espectacles, discjòqueis o maridatges gastronòmics.

"És un festival a primera línia de mar, amb un caràcter molt transversal i que combina territori amb gastronomia, oci diürn i nocturn i propostes complementàries", ha subratllat Dulsat, que espera que l'aliança entre l'ajuntament i els organitzadors "es prolongui en el temps i es consolidi a Lloret de Mar".

Les sis primeres edicions del Birrasana es van celebrar a Blanes, però fa dos anys es va traslladar a la seva actual ubicació.