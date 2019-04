El campanar de l'església de Sant Hilari Sacalm acull una parella d'òlibes

El campanar de l'església de Sant Hilari Sacalm acollirà una parella d'òlibes com a part d'un projecte per millorar el control biològic del municipi. La incorporació de les dues aus a l'edifici es farà el dijous a dos quarts de dotze del matí.

Aquest projecte forma part de les accions que està fent l'àrea de medi ambient del municipi. Els promotors expliquen que Sant Hilari és capdavanter en solucions innovadores de control biològic, com és la utilització d'insectes depredadors per eliminar plagues i la creació d'hotels d'insectes per assegurar la seva permanència.

En aquest sentit, la previsió és arribar a tenir en el municipi un total de 100 caixes-niu per a insectívors petits, 5 caixes-niu per a xots, 3 hotels d'insectes, 20 caixes-niu per a rat-penats, 2 caixes per a òlibes, 3 refugis per a carnívors (fagines i/o geneta) i 5 menjadors per a esquirols.

L'acció, a més, s'emmarca també en la implementació de la nova marca turística i la definició del municipi com a rebost de les Guilleries. A més, el municipi fa esforços per integrar en el disseny de jardins plantes autòctones i en la innovació en el sistema de podes dels arbres i la reutilització de les restes. Per altra banda, també destaca l'eliminació dels herbicides nocius als espais municipals.

Impacte i xerrades

Recentment, el biòleg i enginyer agrícola encarregat de fer la reintroducció, Jordi Baucells, va presentar una ponència sobre la reintroducció de les aus als municipis. Baucells va fer una presentació audiovisual molt especial el mes d'abril als alumnes de 4t dels col·legis de Sant Hilari Sacalm en què va explicar les raons per les quals l'Ajuntament ha decidit instal·lar aquesta parella de pollets en el campanar de l'església. Segons Baucells, una família d'òlibes pot arribar a matar uns 2.500 ratolins a l'any. Això significa una notable reducció de l'ús de verí al municipi.