El Colossos de Lloret diu que no va obrir per Setmana Santa perquè estava fent «reformes»

La discoteca Colossos de Lloret de Mar no va obrir les seves portes per Setmana Santa perquè s'estaven realitzant unes «petites reformes a l'interior» del local. Així ho van assegurar els representants legals del negoci d'oci nocturn, els quals van especificar que aquest retard no va tenir «res a veure» amb una suspensió de llicència d'activitat imposada el febrer passat per l'Ajuntament per un període de vuit mesos. A més, el bufet d'advocats que representa la popular discoteca va avançar que l'inici de temporada s'estrenarà en els pròxims dies. De fet, el mateix local ja està anunciant l'obertura aquest mes de maig a través de les xarxes socials.

La polèmica relacionada amb l'obertura d'aquest establiment va saltar el passat mes d'abril, quan Diari de Girona va saber que l'Ajuntament li havia imposat una suspensió de llicència fins al mes d'octubre. En aquell moment, el regidor de govern, Jordi Sais (PDeCAT), va detallar que s'havia aplicat aquesta mesura després que el Colossos incomplís, en dues ocasions, un ordre de tancament. La primera es va produir fa dos anys i la segona aquest estiu passat, quan, segons l'edil lloretenc, es va detectar que la discoteca tenia un nivell d'emissió acústica que no era el legal i se li va requerir que tanqués mentre no solucionés la situació. Tot i això, el propietari del local va fer cas omís a l'ordre de tancament i va seguir obrint durant tota una setmana, fins que va presentar un informe que acreditava que complia amb els nivells acústics permesos.

Arran d'aquesta situació, l'Ajuntament va obrir un expedient que es va resoldre al febrer i que suposava l'aplicació de diverses sancions econòmiques per al propietari per no complir els nivells acústics legals, que pujaven a uns 5.000 euros en total. La conseqüència més important d'aquest expedient, però, va ser la suspensió de llicència d'activitat per un període de vuit mesos que li va imposar el consistori per haver desobeït una ordre de tancament i ser reincident.

Sais ja va concretar l'abril passat que la sanció no era ferma, va dir que s'havia de complir «a no ser que un jutge digui el contrari». També va detallar que els amos del negoci van presentar un recurs de reposició per demanar poder obrir la discoteca mentre no es resol el recurs i que no tenien «constància» que haguessin presentat un contenciós administratiu contra la suspensió de llicència. Un pas que els representants legals del Colossos van assegurar que ja han portat a terme al Contenciós administratiu número 3 de Girona. A més, van recordar, mentre la resolució sancionadora de l'Ajuntament no sigui ferma en via administrativa, l'establiment seguirà obrint amb normalitat com ha fet els darrers anys.

De fet, la discoteca ja anuncia diferents festes per al mes de juny com la «sexy night», el «Foam Party» o el «Circo Loco». A més, també es promociona com el local resident d'un paquet turístic dedicat a oferir diferents activitats ludicofestives a un públic jove estranger.

Anomenat Innovation in the Sun s'anuncia pel 25 de juny i fins al 2 de juliol a Lloret i inclou una rave en un parc aquàtic, activitats amb escuma i pintura o festes en vaixells, platges o a la piscina, a part dels esdeveniments nocturns.