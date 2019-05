Els veïns creen una plataforma per denunciar el vandalisme en l'oci de Blanes

Els veïns de Blanes s'han organitzat mitjançant la creació d'una plataforma per denunciar el vandalisme a les zones d'oci del municipi anomenada Per uns barris segurs. Els impulsors de l'entitat són un grup de veïns dels barris d'Els Pins i La Plantera i recentment han portat a terme una reunió al Teatre d'Els Pins per concretar accions i coordinar-se d'ara endavant.

En aquest sentit, diumenge es va fer la primera de les tres jornades intensives de recollida de signatures a peu de carrer que està previst fer durant els propers dies. Al llarg de la jornada es van recollir 205 signatures que, afegides a les que ja tenien, sumen actualment un total de 522 firmes de suport.

L'activitat es va desenvolupar al passeig de Mar, i les dues properes accions estan programades per al diumenge 2 de juny a La Plantera i per al diumenge 9 de juny al passeig de s'Abanell, a l'altura de la plaça del Vilar.

A més de la signatura, els veïns lliuren als interessats un full informatiu on s'explica el motiu d'aquesta acció i la situació que es viu al barri a causa del desenvolupament del sector de l'oci. D'altra banda, a la carpa també hi ha penjada una pancarta amb fotografies que il·lustren la petició: «Per uns barris més segurs. Solució discoteques conflictives ja!».



Accions de denúncia

D'aquesta manera, en el full informatiu s'explica que els veïns dels barris impulsors fa molt de temps que pateixen una problemàtica motivada pels usuaris de la zona d'oci nocturn d'Els Pins: s'enumeren trencaments de vidres i retrovisors als vehicles estacionats, defecacions, relacions sexuals a l'espai públic, baralles, objectes trencats i altres accions incíviques.

Una situació, asseguren, que afecta la tranquil·litat i habitatges que han patit una devaluació patrimonial important conjuntament al que han patit els allotjaments turístics.

«Demanem el vostre suport amb les signatures per pressionar les autoritats, tant l'Ajuntament com Policia Municipal, Mossos d'Esquadra i Conselleria d'Interior i, quan arribi el moment oportú, emprendrem accions més contundents com manifestacions al carrer», apunten els organitzadors.



Concentració dijous

Per altra banda, el dijous s'ha convocat una concentració pacífica a les 7 de la tarda, una hora abans que comenci el debat electoral dels comicis municipals previst al Teatre de Blanes, a les 8 del vespre.

El punt de trobada de la concentració serà al passeig de Mar, a l'altura del carrer Ample.

Segons han avançat alguns dels portaveus de la plataforma, es tracta d'una concentració que no pretén alterar l'acte on participaran els candidats de les 10 llistes, sinó que serà «un toc d'atenció envers la problemàtica». De fet, el full informatiu destaca que totes les accions que volen impulsar «seran pacífiques i coordinades amb les autoritats».