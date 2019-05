El Teatre de Blanes ret homenatge a Calders pel 20è aniversari de la seva mort

El municipi de Blanes va bolcar-se divendres en un acte d'homenatge a l'escriptor Pere Calders pel 20è aniversari de la seva mort. Així, el Teatre va allotjar divendres un grup d'alumnes dels Cursos de Català per a Adults de Blanes que van participar en el III Certamen de Lectura en Veu Alta.

En l'acte hi van participar activament 54 alumnes de Català de Blanes en una edició dedicada a l'escriptor barceloní. Els participants, de diferents edats, nacionalitat i nivells d'aprenentatge, van encarregar-se de la lectura en públic de textos de l'autor.



Veus del món

El certamen forma part d'un projecte pedagògic global impulsat per l'Oficina de Català de Blanes, l'objectiu del qual és treballar la producció de textos orals i escrits en tots els nivells d'aprenentatge, com un instrument més per ajudar els alumnes a sentir-se més còmodes.

A través de la lectura en veu alta, expliquen, es pretén incidir en habilitats relacionades amb l'aprenentatge de la llengua com la comprensió de textos, la puntuació la pronunciació, la dicció o l'expressió oral.

El leitmotiv de l'acte va ser l'aniversari de la mort de l'escriptor barceloní, a qui es va retre homenatge donant veu a alguns dels seus microcontes.