Santa Coloma acull una trobada de treball en xarxa d'artistes i artesans

El Centre Eix de Negoci de Santa Coloma de Farners acollirà una sessió de treball en xarxa - networking- d'artesans i artistes el pròxim dia 12 de juny. Enguany, la trobada d'emprenedors i emprenedores StartArt2019 està dedicada a l'àmbit artesà i creatiu i busca impulsar la cooperació entre els professionals que treballen en aquest sector.

La sessió s'obrirà amb una benvinguda per part dels responsables d'empresa de l'àmbit comarcal i municipal en funcions, en Pere Mas i Teresa Garcia, així com també per part del director del Centre Eix de Negoci de Santa Coloma de Farners, en Martí Juanola. Seguidament es farà la presentació de l'activitat principal amb una càpsula formativa a càrrec de l'il·lustrador i urbansketcher Pep Serola, que mostrarà les qualitats de l'emprenedor a través del dibuix. La jornada també comptarà amb la intervenció de la psicòloga Maria José de Oro, que parlarà sobre «l'èxit de la fórmula emprenedora en 6 paraules».

El projecte és del Consell Comarcal de la Selva, el Centre Eix de Negoci de Santa Coloma de Farners, l'Ajuntament, i hi col·laboren la Diputació de Girona, la Generalitat i el Fons Social Europeu.