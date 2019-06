Blanes En Comú lamenta que no es faci un tripartit i obre la porta al govern en minoria

L'assemblea local de Blanes En Comú-Podem es va reunir divendres per tal de valorar la situació actual de les negociacions per conformar un nou govern al consistori blanenc. A les eleccions del 26-M va guanyar ERC però es va produir un triple empat a 5 regidors entre els vomuns, ERC i PSC. Des de l'inici del procés de negociació, els comuns asseguren que volien un tripartit progressista, que sumaria 15 dels 21 regidors. Segons Jordi Urgell, cap de llista, «mai abans les forces progressistes havíem tingut una majoria tant àmplia a Blanes. És una gran oportunitat per tenir un govern fort i estable, que faci les polítiques socials d'esquerres que Blanes necessita». Però aquest tripartit ja es dona gairebé per descartat, ja que, segons diuen des de Blanes En Comú, ERC els va manifestar que no entrava als seus plans. Per tot això, asseguren que des d'ara seguiran negociant tant amb ERC com amb PSC per tal de fer un govern amb minoria. Amb Esquerra ja tenen avançat un preacord però afirmen que no deixaran d'intentar que hi hagi un tripartit fins al final.