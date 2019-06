Incendi a tocar d'una urbanització de Lloret de Mar.



Diversos mitjans dels Bombers i l'ADF de la zona estan treballant en la seva extinció del foc.





El foc s'ha declarat pels volts de dos quarts d'onze del matí a la urbanització de Rocagrossa. No s'han hagut d fer desallotjaments ni hi ha ferits.



Segons els Bombers, l'incendi hauria començat a la zona del carrer de Riu Muga amb cruïlla Llevant. La zona on es troba l'incendi és dalt d'un turó de la urbanització.





#bomberscat treballem amb 15 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris en un incendi de vegetació dalt d'un turó a la urbanització Roca Grossa de Lloret de Mar. A la zona bufa marinada suau. Hi ha focus secundaris. El foc crema amb menys intensitat. Cap evacuat; cap persona ferida. pic.twitter.com/OFJUNiVyBy — Bombers (@bomberscat) 25 de juny de 2019

Els bombers hi tenen treballantEl flanc esquerre estaria força controlat mentre que el dret, encara hi tenen força a feina a fer perquè no està controlat. A la zona bufa marinada suau. Hi ha focus secundaris i el foc crema amb menys intensitat.Aquest incendi forestal arriba després d'unapel que fa a incendis forestals.