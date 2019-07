Una dona morta i un home ferit molt greu en un accident de trànsit a Caldes de Malavella

-Una dona morta i un home ferit molt greu és el resultat d'un accident de trànsit entre un cotxe i un camió de gran tonatge que ha tingut lloc aquest dimarts a Caldes de Malavella, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). La víctima mortal era l'acompanyant del turisme, mentre que el ferit greu era el conductor. Els fets han tingut lloc poc abans de les set de la tarda al quilòmetre 2 de la carretera GI-673. Segons les primeres informacions facilitades per l'SCT es tracta d'una col·lisió per envestida. A dos quarts de nou de la nit la via seguia totalment tallada i la policia local feia desviaments. A banda dels Mossos d'Esquadra, cinc dotacions dels Bombers i efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han treballat a l'accident.

(S'ha afegit la hipòtesi de la causa del sinistre i el detall que el ferit greu ha estat traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron)Les primeres indagacions dels Mossos apunten que la col·lisió ha tingut lloc quan el turisme s'incorporava a la carretera, i ha estat envestit de manera lateral pel camió. La víctima mortal era una dona que viatjava al seient del copilot. Pel que fa al conductor, ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Vall d'Hebron.