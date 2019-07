SMS per informar les famílies dels pacients que entren al quiròfan a Blanes i Calella

Els hospitals de Blanes i Calella han posat en marxa aquest estiu un nou sistema de comunicació per SMS perquè els familiars i els acompanyants dels pacients que entren a quiròfan estiguin informats, en tot moment, de la ubicació exacte del malalt un cop accedeix a l'àrea quirúrgica dels respectius centres.

L'objectiu d'aquest projecte és reduir l'angoixa i l'ansietat que poden sentir les famílies durant el temps que han d'esperar a tenir noticies del pacient des que aquest entra i fins que surt de la intervenció, mantenint-los informats durant tot el procés quirúrgic.

En el moment que el pacient ingressa en algun dels dos hospitals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS), els familiars han de facilitar al personal del centre un número de telèfon d'on volen rebre les notificacions.

Se'ls hi envien de forma automàtica quatre missatges al mòbil per informar-los cada vegada que el pacient canvia d'ubicació dins l'àrea quirúrgica: el pacient ha accedit a l'àrea quirúrgica, el pacient ha entrat a quiròfan, el pacient ha entrat a l'àrea de reanimació i el pacient ha sortit de l'àrea quirúrgica. Per ara, aquests missatges només s'activen en pacients programats en ingrés.

Un equip multidisciplinari, format per personal d'infermeria, anestèsia i informàtica, ha treballat en aquesta sistema que a dia d'avui s'ha implantat, sobretot, en hospitals de tercer nivell, però que és la primera vegada que s'engega en centres hospitalaris comarcals de les comarques gironines.

La iniciativa s'emmarca en un projecte de digitalització del procés quirúrgic que s'està desenvolupant als centres hospitalaris de la Corporació i que permet fer un seguiment molt acurat del pacient tant a dins com a fora del bloc quirúrgic, ja que els professionals disposen d'informació en temps real i molt exhaustiva de tot el procés d'intervenció, fet que ajuda a millorar substancialment la seguretat dels usuaris.