Imputat per assassinat l'acusat de matar un italià d'una puntada de peu al cap a Lloret de Mar

El fiscal imputa un delicte d'assassinat a l'investigat per matar un turista italià propinant-li una puntada de peu al cap a la discoteca St Trop de Lloret de Mar el 12 d'agost del 2017. L'acusació pública sosté que cap a les 3 de la matinada, el sospitós va donar una empenta a la víctima «per causes que es desconeixen» quan estava a la pista de ball amb uns amics. La víctima s'hi va tornar i aleshores l'investigat «li va clavar un cop de puny» que el va fer caure a terra. «Acte seguit, li va propinar una forta puntada de peu dirigida de manera intencionada a la zona del cap que li va causar inexorablement la mort». Ahir es va celebrar la vista per concretar la imputació un cop acabada la instrucció del cas. El fiscal va sol·licitar l'arxiu per als altres dos investigats, que acompanyaven el suposat autor del crim, perquè considera que no van participar-hi.