Sant Hilari, Sèlvans i Font Vella signen un acord per preservar la biodiversitat

L'associació sense ànim de lucre Sèlvans -entitat mediambiental que treballa per a la preservació de l'entorn natural- i l'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm i Font Vella van signar ahir un conveni de col·laboració a tres bandes que té com a objectiu protegir i preservar el territori forestal que la marca posseeix prop de l'espai natural de les Guilleries.

Les tres entitats s'han compromès a analitzar aquestes terres per traçar-ne després un pla d'acció que permeti mantenir la naturalesa de l'entorn pròxim a Font Vella i aconseguir que la seva flora i fauna puguin romandre en la zona de manera òptima, aconseguint mantenir la qualitat natural pròpia del territori i, per tant, preservar el cicle de la naturalesa, del qual també forma part l'aigua mineral natural.

L'acte va comptar amb la presència de François-Xavier Lacroix, director general d'Aigües Danone a Espanya; Jaume Hidalgo i Colomé, president de Sèlvans; i Joan Ramón Veciana, alcalde de Sant Hilari. «Són 10 hectàrees de bosc que estan sent estudiades per poder conèixer la seva estructura i identificar els seus valors i les seves funcions, per després fer-ne un diagnòstic que ens permeti decidir com seguir», va expressar Jaume Hidalgo, president de l'associació Sèlvans.