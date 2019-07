Blanes aprova a la tercera el règim de retribucions i dedicacions dels regidors

L'Ajuntament de Blanes va aprovar finalment al ple extraordinari d'ahir per 9 vots a favor de l'equip de govern –ERC i BeCP– i 8 en contra del PSC i Cs el règim de retribucions i dedicacions dels membres de la corporació. El punt únic que configurava l'ordre del dia va poder prosperar gràcies a les tres abstencions dels regidors de Junts per Blanes.

Aquest mateix tema ja s'havia portat a sessió plenària als dos anteriors plens celebrats fins ara en el nou mandat: els dies 1 i 18 de juliol. En el cas del primer, en sotmetre's a votació no va haver-hi prou suports, mentre que en l'anterior ple es va retirar de l'ordre del dia en no haver arribar a cap acord previ. Aquest tema té a veure amb les quantitats econòmiques que han de percebre tant els membres de l'equip de govern com els de l'oposició.

El principal cavall de batalla perquè no s'aconseguís suficient suport se centrava en la dedicació del regidor d'ERC Albert Sanz, que es proposava que fos exclusiva, i que finalment ha passat a ser parcial, igual que la que té el regidor de BeCP, Pere Lopera. Tots dos percebran 20.027,50 euros, mentre que l'alcalde, l'únic que tindrà dedicació exclusiva, també ha reduït la proposta inicial dels 58.000 euros als 55.000 que finalment es van aprovar.

Tant al principi del ple com al final de la sessió –que es va allargar tot just mitja hora–, l'alcalde de Blanes va desitjar a la ciutadania que gaudeixi de la festa major que centra l'activitat de la vila durant aquests dies. En aquest sentit, Àngel Canosa també va destacar que cal que se celebri mantenint el civisme i l'ordre públic, en una convivència que no destorbi ningú. L'alcalde va fer una crida que es mantingui el respecte amb i per a tothom, fent referència a algunes actituds incíviques que solen anar associades a qualsevol cicle festiu, com ara destorbar el descans dels veïns o orinar a la via pública. El desig que tothom gaudeixi d'una bona festa major el van compartir tots els grups amb representació al consistori.