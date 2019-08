Sentit homenatge a les víctimes

«S'ha de recordar perquè no torni a passar una altra vegada». Amb aquestes paraules el president de l'Associació de Veïns dels Pinares, Ricardo Amor, resumeix la importància de l'homenatge que fan cada any en el monòlit per les víctimes de l'incendi del 1979. Enguany, es va fer diumenge amb presència de les autoritats i els serveis d'emergència, on es va fer una entrega floral i un minut de silenci. De fet, el municipi disposa de dos monòlits de record a les 21 persones que van perdre la vida en els fets. Un d'aquests monòlits es va instal·lar després de la catàstrofe i està situat entre el carrer Breda i l'avinguda Aiguablava i el segon es va instal·lar quan es van commemorar els 30 anys de l'efemèride i està situat just a l'entrada de la urbanització dels Pinares, en el número 1. Així, el diumenge es van fer entregues florals a les dues ubicacions per mantenir el record viu i evitar que es repeteixi.