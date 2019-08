El sector de l'oci nocturn de Blanes acusa l'Ajuntament de «xantatge»

El sector de l'oci nocturn de Blanes acusa l'Ajuntament de «coacció i xantatge». Des de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) van explicar en declaracions a Diari de Girona que l'Ajuntament ha instat els locals d'oci nocturn a signar un conveni que titllen de «xantatge com una catedral» per tal d'aixecar el veto horari.

El conveni que l'Ajuntament ha proposat a la patronal per tal d'efectuar la retirada del veto estipula, entra altres coses, que la patronal desisteixi dels contenciosos administratius que els locals d'oci nocturn tenen en marxa pel veto horari contra les discoteques Arena i Saladero (que es va iniciar fa nou i set mesos) així com de qualsevol altra acció jurídica en relació amb les resolucions sobre l'horari emeses per l'Ajuntament.

L'escrit també implica el compromís per part de les discoteques de renunciar a la responsabilitat patrimonial que hagi pogut ocasionar el veto horari. D'altra banda, el conveni proposa la «suspensió» de la normativa horària, no la retirada definitiva d'aquest.

Des de la Fecasarm consideren que les accions de l'Ajuntament són un «xantatge»: «Se'ns proposa un conveni on per recuperar l'horari que permet la llei ens obliguen a retirar els contenciosos administratius, això és xantatge», va manifestar el portaveu de la Fecasarm, Joaquim Boadas.

Segons Boadas, l'Ajuntament s'ha «beneficiat» de la seva bona fe, ja que la patronal no va impugnar el decret horari perquè va «confiar» en ells quan van anunciar que aixecaven la retirada del veto, a finals de juliol. «L'últim decret no es va impugnar perquè vam creure que l'Ajuntament aixecaria el veto», va apuntar Boadas. La patronal de l'oci nocturn ha manifestat en diverses ocasions que la seva font principal d'ingressos es produeix durant els mesos d'estiu. Per aquest motiu asseguren que el veto horari els suposa perdre el 70% dels ingressos anuals. Des del sector de l'oci nocturn apunten que estan quantificant les pèrdues ocasionades i no descarten prendre les mesures legals oportunes. «No revoquen el decret, el deixen en suspens i tu renuncies a tot, renuncies a les costes, als danys i perjudicis... Si després ells aixequen la suspensió, ens quedem amb una cara de tontos», va concloure Boadas.



Començar «des de zero»

Per la seva banda, l'alcalde del municipi, Àngel Canosa (ERC), va apuntar que l'acusació de xantatge és «desproporcionada, fora de lloc i ofensiva». Segons Canosa, dimarts es va mantenir una reunió amb els representants dels locals afectats per tal d'entregar-los el conveni, que «en cap cas era definitiu, és més, vaig manifestar que podíem parlar de fer modificacions».

Canosa va argumentar que les mesures que s'estableixen en l'escrit responen a un acord verbal de «borrón y cuenta nueva»: «Nosaltres vam dir que havíem arribat a un principi d'acord però hem de començar des de zero i el que s'ha fet és oferir totes les mesures del que vam parlar però com que administrativament hem tardat tant, hem recuperat les propostes que ells han fet al llarg del temps».

Canosa va atribuir la dilatació entre l'anunci de la retirada i la redacció de l'acord al període estival i va criticar l'actitud de la patronal per parlar amb la premsa: «Evidentment el temps que hem necessitat ha sigut dilatat però no entenc quin objectiu té anar a la premsa a ensenyar un conveni objecte de negociació».

El dirigent va reconèixer que durant l'estiu s'han continuat produint episodis d'incivisme a la zona de Els Pins.