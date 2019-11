L'Ajuntament d'Arbúcies apujarà una desena de taxes a partir de 2020

L'Ajuntament d'Arbúcies va celebrar dilluns un ple ordinari on es va aprovar, entre d'altres, l'augment d'una desena d'impostos. Segons va explicar l'alcalde del municipi, Pere Garriga, de tots els punts que hi havia previstos a l'ordre del dia, el ple només en va aprovar tres a causa de l'absència dels dos regidors de la CUP. El proper dilluns se celebrarà un altre ple per debatre els altres punts que hi havia previstos.

Pel que fa a l'augment de les taxes, un dels impostos que més puja – un 8,75%– és el d'escombraries, que a partir del gener del 2020 passarà a ser de 149 euros. L'Impost sobre Béns Immobles (IBI) també augmenta; el que afecta els immobles rústics puja un 0,86% i el dels urbans ho fa un 5,88%. També s'incrementen els coeficients de ponderació en l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), un 2,2%. La taxa del cementiri serà un euro més cara, l'impost sobre construccions puja un 2,44%, l'impost sobre l'increment dels valors dels terrenys de naturalesa urbana augmenta un 2,2%, les tarifes per a l'escola d'adults també augmenten.

El ple també va aprovar el nomenament dels membres de la Junta de Govern Local i un nou projecte d'obres per a l'espai d'aigua i salut de la zona poliesportiva de Can Delfí. Segons va puntualitzar l'alcalde, «en cap cas s'augmenta el cost de l'obra, que es va adjudicar ara fa prop de dos anys, sinó que fem més obra de la que inicialment havíem previst». Des del consistori van apuntar que el preu dels treballs va baixar i ara els serveis tècnics municipals han proposat un seguit de millores que han portat a modificar el projecte inicial.



Ordenances a Hostalric

Arbúcies no ha sigut l'únic municipi selvatà que aquesta setmana ha aprovat les ordenances fiscals. L'Ajuntament d'Hostalric també va celebrar un ple aquest dilluns que va aprovar l'augment de la taxa d'escombraries en un 11%.

En aquest sentit, l'equip de govern també va rebaixar la pressió fiscal aprovant una bonificació del 50% en l'impost de circulació pels vehicles elèctrics. També hi haurà una bonificació del 12% en la taxa d'escombraries per aquelles llars que «s'autogestionin les restes orgàniques». Seguint en la línia de les bonificacions, l'Ajuntament ha aprovat bonificar el 50% de l'IBI a les llars que utilitzin energia fotovoltaica. També s'ha congelat aquest impost, segons l'alcalde, Nil Papiol, amb «l'objectiu d'alliberar progressivament part de la càrrega tributària a la qual han de fer front les famílies amb menor nivell de renda». Pel que fa als habitatges desocupats, a partir del 2020 el consistori aplicarà un recàrrec del 50% a la quota de l'IBI dels immobles d'ús residencial que estiguin desocupats.

Finalment, l'equip de govern ha apostat per bonificar el 70% de les llicències d'obres que tinguin per objecte la rehabilitació d'edificis del casc antic del poble.



Protesta a Vidreres

Després de l'aprovació de les ordenances fiscals per al 2020 a Vidreres, que va augmentar un 40% la tarifa de l'aigua i un 20% la taxa d'escombraries, entre d'altres, un grup de ciutadans indignats ha organitzat una manifestació el proper diumenge a les 11 hores davant l'Ajuntament.

La iniciativa, que no està vinculada a cap partit polític, va sorgir a través de les xarxes socials –igual que en el cas de Lloret– i pretén reclamar un canvi en les ordenances fiscals, així com recollir signatures per presentar al·legacions contra els impostos aprovats.