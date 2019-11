Tensió entre el CDR i l'Ajuntament d'Espinelves per una exposició

El Comitè de Defensa per la República (CDR) d'Espinelves rebutja l'exposició que l'Ajuntament dedicarà, durant la Fira de l'Avet d'enguany, al cos dels Mossos d'Esquadra. En un comunicat emès ahir, lamenten que l'Ajuntament hagi decidit dedicar una de les exposicions de la festa a un cos policial «que ha vist com les seves actuacions han estat condemnades per associacions de drets humans com Amnistia Internacional, Irídia o Alerta Solidària». El grup va subratllar que el paper dels Mossos d'Esquadra «no només és inadequat amb el moviment independentista» sinó que, en els darrers mesos, també s'ha vist com els Mossos reprimien «de forma desproporcionada gent que simplement volia aturar un desnonament».

El municipi acollirà aquest cap de setmana l'inici de la Fira de l'Avet, una de les més destacades fires de Nadal de Catalunya.