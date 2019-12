Riudellots de la Selva posa en marxa les noves calderes de biomassa

L'Ajuntament de Riudellots va presentar ahir el nou sistema d'escalfament a partir de la instal·lació de dues calderes de biomassa. El sistema, que ha suposat una inversió de 315.000 euros, ha estat cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i donaran servei a diversos equipaments municipals.

Segons l'Ajuntament, les calderes de biomassa tenen una capacitat operativa per subministrar aigua calenta per a calefacció al Centre de Serveis per a Gent Gran El Lliri Blau, la llar d'infants, l'Espai Jove i les oficines de l'Ajuntament, així com la calefacció i aigua calenta sanitària a l'escola del municipi, amb previsió que en el futur pugui donar servei també a altres equipaments municipals que ho requereixin.

En la presentació hi van participar, entre d'altres, l'alcaldessa del municipi, Montserrat Roura; Carme Camps, regidora de Medi Ambient; Montserrat Mindan, diputada delegada de Programes Europeus de la Diputació de Girona, i Anna Barnadas, diputada delegada de Medi Ambient de la Diputació de Girona.