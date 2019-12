Denuncien un motorista per duplicar la velocitat permesa a Arbúcies

Els Mossos d'Esquadra han denunciat un motorista que circulava a 188 quilòmetres per hora, duplicant la velocitat de la via, a la Gi-550 a l'alçada d'Arbúcies. Segons van detallar ahir en un comunicat, els fets es van produir el passat 14 de desembre quan un home, de 43 anys i veí de Sabadell, va sobrepassar la velocitat permesa quan circulava pels volts de les dotze del migdia. Els Mossos el van identificar i l'han denunciat com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir amb una velocitat penalment punible.