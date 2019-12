L'alcalde de Blanes farà un vídeo resum després de cada sessió plenària

L'equip de govern de Blanes ha iniciat una nova dinàmica per comunicar-se amb la ciutadania. Segons va anunciar l'Ajuntament, a partir d'ara l'alcalde, Àngel Canosa (ERC), realitzarà una valoració a posteriori de cada sessió plenària. La mesura, que va començar la setmana passada amb la fallida celebració plenària per aprovar els pressupostos, consisteix en un vídeo d'un primer pla de l'alcalde dirigint-se als ciutadans per fer una valoració. En el primer vídeo, que es pot veure a les xarxes socials de l'Ajuntament, es pot visualitzar l'alcalde mentre explica què ha passat amb els pressupostos i per quins motius l'oposició els va tombar votant en bloc de manera desfavorable. En aquest sentit, Canosa destaca que «malauradament no vam tenir el suport necessari» i va afegir que aquesta situació genera un «neguit», ja que la voluntat de l'equip de govern és que «la ciutat funcioni». L'Ajuntament va valorar la proposta com un mesura per «encetar una nova manera de comunicar-se amb la ciutadania» i també s'utilitzarà «en cas que la situació ho requereixi».