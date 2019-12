Un miler de colomencs voten els pressupostos participatius de 2019

L'Ajuntament de Santa Coloma ha donat a conèixer les propostes guanyadores dels pressupostos participatius d'enguany, amb una xifra total que ascendeix fins als 115.000 euros i on han participat 1.037 persones. De les finalistes, les quatre més votades han estat una xarxa castellera per a la colla dels Guillats de la Selva per al pavelló de la Nòria, que té un cost de 18.500 euros; la segona proposta més votada ha estat la d'incorporar una tanca de seguretat a la carretera de Sant Hilari (28.000 euros); la tercera consisteix en la renovació dels jocs del parc infantil de Sant Salvador (21.000 euros); i la quarta consisteix en la renovació dels jocs infantils de la plaça de la Pau (46.000 euros).