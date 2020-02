Els alcaldes de la Tordera reclamen al Govern «menys fotos i més solucions»

La zona d'accés al pont de la Tordera va ser ahir l'escenari de la reivindicació dels alcaldes de Blanes, Tossa de Mar, Lloret de Mar, Tordera i els primers tinents d'alcalde de Malgrat de Mar i Palafolls. Els representants d'aquests municipis de la Selva i el Maresme van fer front comú per criticar la manca d'actuacions de l'Estat i el Govern de la Generalitat després de les nombroses afectacions estructurals i logístiques a causa del pas del temporal Gloria. «No val venir a fer-se fotos. Volem solucions», va criticar l'alcalde de Blanes, Àngel Canosa (ERC). El republicà va apuntar que el cost econòmic que suposarà en les infraestructures blanenques el pas del temporal «s'estima en 2,4 milions d'euros dels quals s'han executat per urgència 240.465 euros». «Prou de paraules, demanem fets. Tenim un problema gravíssim, la temporada d'estiu és aquí i vivim del turisme. Això no pot ser», va esgrimir el republicà, que va acusar les administracions supramunicipals de «postergar» la resolució dels problemes.

L'Ajuntament de Blanes insisteix que el principal punt de preocupació «és la pèrdua de la mobilitat per carretera i per tren després de la caiguda dels dos ponts que creuen el Tordera i connecten amb Malgrat de Mar». Cal recordar que Renfe i Adif ja han començat a treballar amb la reconstrucció del pont ferroviari –conegut popularment com a pont d'en Pitxot–, mentre que la Generalitat va anunciar dimarts l'aprovació de la construcció del pont que uneix els municipis per carretera. En concret, Canosa es va mostrar decebut per la «manca de resposta» a les seves peticions de fer una doble via de tren entre Blanes i Arenys, així com la gratuïtat del peatge de la C-32 de Santa Susanna o la possibilitat que la Generalitat autoritzi més serveis en les línies d'autobusos de Blanes.

Afectació al turisme

L'alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, considera «absolutament necessari» que les administracions donin resposta. Dulsat (JxCat), va alertar que en els pròxims mesos passaran per aquests municipis dos milions de turistes i va exigir celeritat per resoldre els problemes de comunicacions, així com per a la reparació de les façanes marítimes dels pobles costaners. «No tenim previsió de quan rebrem les ajudes i els ajuntaments no esperarem», va sentenciar. Per la seva banda, l'alcaldessa de Tossa de Mar, Imma Colom (JxCat) va afegir que «Nosaltres ens hem arremangat, però no tenim cap resposta on ens diguin amb quina quantia pensen ajudar-nos».