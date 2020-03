Quatre edils del PSC de Lloret passen a no adscrits i ERC obre la porta a un pacte

Ball de cadires a l'Ajuntament de Lloret de Mar. Ahir, quatre regidors del Partit Socialista –Lara Torres, Arantxa Jimenez, Eduardo López i Cristian Fernández– van anunciar que a partir d'avui passaran a ser regidors no adscrits. En una compareixença davant dels mitjans, els edils van explicar que hi ha «una total trencadissa amb la figura de Francisco Pastor» –actual portaveu del grup i primer tinent d'alcalde– i van detallar que aquest fet ha portat a una «manca d'honestedat i confiança que ens han suposat un greuge com a grup i que ha fracturat fins a un total de 17 militants i simpatitzants».

Davant aquest panorama, van argumentar que no volen desvelar públicament els motius concrets per «preservar la reputació del nostre partit i també del treball diari que es realitza a nivell polític», però van detallar que l'executiva del partit, en rebre les queixes, els va tancar l'accés a les xarxes socials i els va comunicar una «suspensió de militància» si no li mostraven «suport incondicional» a Pastor, un fet que recriminen a l'executiva gironina. Per totes aquestes raons, van declarar que «no volem deixar la militància del PSC perquè no hem deixat de ser socialistes», però van afegir que «és evident que no podem representar el mateix que el senyor Pastor». En aquest sentit, van apuntar que la decisió és «dolorosa» però la veuen necessària «per mantenir viu el projecte socialista de Lloret».

Per part seva, el PSC de Lloret i la Federació del PSC de les comarques gironines van donar de baixa els quatre regidors. Segons els estatuts del partit, no és compatible la militància amb l'anunci d'abandonament del grup municipal socialista i, per tant, la formació va procedir a efectuar la baixa de manera immediata.



ERC vol entrar al govern

Davant l'escissió dels socialistes i l'aritmètica del ple –que obliga a un pacte d'onze regidors per obtenir la majoria absoluta– Junts per Catalunya (JxCat) –amb sis regidors– haurà de fer matemàtiques per formar novament govern. Si els neoconvergents aposten per Pastor, haurien de pactar, com a mínim, amb dos grups municipals. I si pacten amb els quatre no adscrits, s'obre la clara possibilitat de formar govern amb els tres edils d'Esquerra Republicana (ERC). Preguntat per aquesta possibilitat, l'alcalde, Jaume Dulsat (JxCat), va assegurar que «prioritzarem la governabilitat de la ciutat i els projectes en marxa». Fonts d'ERC van manifestar que «sempre hem estat disposats a formar part del govern, però va ser precisament Francisco Pastor qui ens ho va impedir».