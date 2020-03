Arbúcies xifra en 1,2 milions d'euros els danys causats pel temporal «Gloria»

L'Ajuntament d'Arbúcies ha xifrat en 1,2 milions d'euros els danys causats al municipi pel pas del temporal Gloria entre el 21 i el 23 de gener d'enguany. L'alcalde, Pere Garriga (Independents de la Selva), reconeix que aquesta situació compromet les arques municipals: «El pas del Gloria ha deixat tantes destrosses que serà difícil i costós recuperar-nos només en un any». Des del consistori apunten que els danys del temporal suposen un 15% del pressupost per a aquest 2020 –que encara no s'ha aprovat– i queda «totalment compromesa» la partida d'inversions. «Som incapaços d'assumir tanta despesa directa del pressupost municipal», apunten des del govern, i afegeixen que «sense l'ajuda de les administracions supralocals no ens en sortirem». El pas del temporal va deixar acumulacions de 365 litres per metre quadrat, segons l'observatori meteorològic municipal.