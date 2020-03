Quatre possibles casos de coronavirus en un centre de gent gran de Sant Hilari

Quatre persones que viuen a la residència de gent gran de Sant Hilari podrien estar infectades per coronavirus (Covid-19). Segons ha pogut saber Diari de Girona i ha confirmat l'Ajuntament del municipi, la primera persona de la residència que va mostrar símptomes de febre i tos, ho va fer el 22 de març. El mateix dia, van detectar tres persones més que tenien símptomes de tos i expectoració -una d'elles només tos-. Ahir els hi van fer les proves i esperen obtenir demà els resultats.

La direcció del centre va aïllar immediatament els possibles infectats en una zona apartada de la resta de companys i va procedir a alertar al servei d'epidemiologia del Departament de Salut de la Generalitat. L'Ajuntament ha confirmat que els serveis mèdics van ser alertats immediatament i van practicar "el tractament adequat en cada cas". Tanmateix confirmen que s'estan practicant desinfeccions i neteges en diverses àrees comunes i les habitacions dels quatre aïllats.

La residència, pública i ubicada al Passeig 14 d'abril, és gestionada per l'empresa Sumar. Amb seu a Girona, aquesta entitat gestiona 5 centres residencials, una unitat de convivència especialitzada, dos centres de dia, 14 centres de serveis d'atenció integral així com serveis d'atenció domiciliària en diversos municipis d'arreu de Catalunya.

Situació crítica a les residències

D'ençà que va començar la crisi del coronavirus l'atenció s'ha centrat principalment en centres hospitalaris i d'atenció primària. Però fa tot just una setmana, el focus d'atenció es posava en la manca de material sanitari en els centres per a gent gran i la situació que viu aquest col·lectiu. De fet, la Fiscalia de Catalunya va obrir diligències la setmana passada per reforçar el seu control sobre la situació de les residències per a la tercera edat després de rebre una instrucció de la Fiscalia General de l'Estat.

D'altra banda, ahir, la Fiscalia Superior de Catalunya va obrir una investigació per aclarir les circumstàncies de la mort d'avis a les residències de Capellades i Olesa de Montserrat, municipis veïns amb el principal focus de coronavirus a Igualada.