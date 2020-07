Blanes ha hagut de tancar la platja de Cala Bona tres dies en superar-se l'aforament.

Durant les primeres setmanes, l'ocupació a les tres principals zones de bany que hi ha a Blanes es va mantenir sense problemes i no va registrar-se cap incident destacat.

Però l'últim cap de setmana del mes de juny, coincidint amb la mobilitat més gran sense restriccions a Blanes es va veure un notable augment de banyistes a les platges.

El límit d'aforament es va superar per primera vegada el passat diumenge 28 de juny, quan Protecció Civil -d'acord amb la Policia Local i Alcaldia- va procedir al tancament d'accessos de Cala Bona per urgència per evitar que continuessin accedint més usuaris.

L'aspecte de la Cala Bona, dissabte passat - Ajuntament de Blanes

El cap de setmana passat es va repetir la situació tant el dissabte com diumenge i va ser necessari tornar a tancar els accessos a Cala Bona

Dissabte el tancament es va fer, segons informa l'ajuntament quan faltava un quart d'hora per les 12 del migdia, aixecant-se la restricció a les cinc de la tarda, i l'endemà diumenge el procediment es va haver d'avançar a les 10 del matí, allargant-se fins a les quatre de la tarda, quan va tornar a disminuir l'afluència.



Tancament d'accessos

El dispositiu que s'implementa per fer efectiu el tancament abasta des dels accessos a tocar del nucli urbà fins a la mateixa rotonda d'accés que hi a la Urbanització Cala Sant Francesc.

En els principals punts hi ha un agent de la Policia Local de Blanes que informa la ciutadania sobre la impossibilitat d'accedir a Cala Bona, llevat que es tingui una reserva a l'establiment de restauració que hi ha en aquesta platja. A la resta també hi ha cartells informatius.

Paral·lelament, l'Ajuntament de Blanes també s'ha posat en contacte amb l'empresa que té la concessió de les zones blaves d'estacionament de la zona perquè siguin coneixedors de la mesura.



12 nous "agents ciutadans"

Aquest proper cap de setmana l'Ajuntament de Blanes incorporarà una nova figura que tindrà com a missió específica informar la ciutadania i tenir cura del control d'aforament a les tres principals zones de bany del municipi.

Es tracta d'una nova figura que rep el nom d'"Agents Ciutadans", que lluiran una indumentària corporativa amb al·lusió al color taronja que identifica Protecció Civil.

Serà aquest departament de l'Ajuntament de Blanes qui s'encarregarà de coordinar els 'Agents Ciutadans', que substituiran als 'Informadors' que es van posar en marxa l'1 de juny, contractats pel consistori a una empresa de seguretat.

Ara, el nou personal continuarà sota les ordres directes del cap de Protecció Civil, Josep Lluís Pouy, amb una acció encara més directa al ser personal municipal.

Les 12 persones que exerciran d'Agents Ciutadans s'afegiran a l'equip que forma part del Servei de Vigilància, Salvament i Socorrisme, sense interferir lògicament, però complementant l'atenció ciutadana que s'ofereix a les zones de bany de Blanes.

En l'actualitat, quan ja s'ha assolit la temporada alta, hi ha un total de 25 socorristes durant tot el dia, de dilluns a diumenge.

