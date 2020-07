Blanes tanca novament cala Bona per l'excés d'aforament

L'Ajuntament de Blanes va confirmar ahir el tancament de cala Bona per excés d'aforament. Fonts consultades van exposar que la situació es repeteix cada cap de setmana des de finals de juny, quan l'arribada de turistes i veïns genera una alta concentració de persones i això obliga els cossos de seguretat a tallar les vies d'accés a aquesta cala, una de les més concorregudes del municipi. L'operatiu per efectuar el tancament generalment implica la presència d'un agent de la Policia Local que es coordina amb Protecció Civil per tallar el pas des dels accessos del nucli urbà fins la mateixa rotonda d'entrada a la Urbanització Cala Sant Francesc. L'Ajuntament va reforçar el nombre de controladors a finals de juny per evitar aglomeracions.