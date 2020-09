L'Ajuntament atura la polèmica tala d'arbres a Santa Coloma Residencial

La polèmica tala d'arbres que l'Ajuntament estava realitzant a la urbanització Santa Coloma Residencial ha estat aturada. Així ho va confirmar ahir l'alcaldessa de la capital selvatana, Susagna Riera, qui va explicar que es tracta d'una mesura «temporal» fins que els tècnics de la Diputació de Girona, que van elaborar el projecte, puguin explicar el motiu de la tala als veïns. «Hem demanat a la Diputació, al Departament d'Interior i als agents forestals que portin experts que puguin explicar bé el projecte», va concretar ahir la batllessa, qui va afegir que esperaran «el temps que calgui».

En aquest sentit, Riera va assenyalar que l'aturada també s'ha fet per «seguretat», ja que alguns veïns contraris a l'actuació s'interposaven entre els arbres i els operaris per impedir-los executar la tala. «Allà se'ls va intentar explicar els motius d'aquesta acció, però no era el lloc idoni. Per això farem aquestes trobades ja sigui presencialment o de manera telemàtica», va assegurar l'alcaldessa de Santa Coloma.

Aquesta tala a la zona de la Font de l'Alemany va generar, a finals d'agost, la indignació dels veïns de la urbanització que van denunciar a Diari de Girona que l'empresa subcontractada pel Consell Comarcal de la Selva per executar la neteja de les franges perimetrals per a la prevenció d'incendis, estava realitzant «una tala d'arbres indiscriminada». Per això, l'Associació de Veïns de la urbanització va demanar la intervenció de l'alcaldessa per tal que aturés «aquest crim ambiental» i va encarregar un informe d'avaluació de l'actuació a un enginyer tècnic forestal.

En aquest informe, el tècnic qüestiona que els treballs fets en aquesta zona corresponguin a tasques forestals de prevenció d'incendis i detalla que s'han talat, sobretot, pins pinyoners de grans dimensions i roures i que la distància entre els arbres que segueixen en peu és «excessiva».

Per la seva part, en aquell moment, l'alcaldessa va justificar l'actuació assegurant que responia a la prevenció d'incendis i que comptava amb l'aprovació de tots els organismes implicats.

Un argument que va reiterar ahir, recordant que la neteja perimetral dels boscos ve «marcada per la llei» i que per aquest motiu, van encarregar aquest projecte a la Diputació de Girona. També va especificar que s'està actuant en parcel·les municipals i que tot i que «entén» que veure els arbres tallats «fa mal al cor», s'ha d'evitar el risc d'incendis com el que el juliol de l'any 2016 va cremar 18 hectàrees -70% de massa forestal i 30% d'agrícola- en aquesta urbanització.

Per tot plegat, i després de reunir-se amb els veïns «en diverses ocasions», des del consistori van decidir ahir aturar els treballs. «Com que l'empresa que els realitzava també ho fa en altres llocs de la comarca, hem cedit el torn a una altre municipi», va explicar Riera, qui va reiterar que «no hi ha pressa» per reiniciar aquests treballs.



Satisfacció dels veïns

Per la seva part, l'Associació de Veïns Sacore va mostrar ahir la seva satisfacció davant aquesta resolució a través de les xarxes socials on van agrair al consistori que es vulguin reunir amb ells i amb l'enginyer forestal que va realitzar l'informe. «Esperem que aquest dia arribi el més aviat possible per poder dialogar i acordar el millor per a protegir el nostre parc, pulmó del nostre municipi. Un parc meravellós que no es mereix el tractament que ha patit», van puntualitzar en la publicació en la qual també va assegurar que la «batalla no ha acabat, però que amb l'escalf de totes guanyarem».

També el grup municipal de la CUP, que s'havia sumat a les crítiques per la tala, va mostrar ahir la seva «satisfacció» per l'aturada dels polèmics treballs a la urbanització de Santa Coloma Residencial.