Una noia de 14 anys de Lloret triomfa en un programa televisiu

Una noia de 14 anys de Lloret de Mar, Laura Gibert, va ser una de les grans protagonistes del primer programa de talent infantil Idol Kids que emet Telecinco els dilluns a la nit. Segons va informar Nova Ràdio Lloret, la jove va interpretar el tema Jealous de Labrinth que va dedicar a la seva mare que va morir fa dos anys a causa d'un càncer. La seva interpretació va emocionar Isabel Pantoja que forma part del jurat del programa -dirigit per Jesús Vázquez- juntament amb la cantant Edurne i el DJ i productor musical Carlos Jean. Tot i que el públic va demanar que se li concedís el tiquet daurat que la portaria directament a la final, finalment el jurat va decidir que passés als quarts de final.

Segons l'emissora, Laura Gibert s'està formant en teatre, ball i cant, a banda de saber tocar la guitarra i el piano. A més, ja havia participat en un altre programa de talent infantil: La Voz Kids. A Lloret, el 2017 va versionar una cançó de Morat per crear un himne per a la seva escola, el Pompeu Fabra.