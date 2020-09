Denuncien una sala de ball on 45 persones estaven fent classes de salsa i bachata a Blanes

La tarda-vespre d'aquest passat diumenge efectius de la Policia Local de Blanes va aixecar una acta-sanció a una sala de ball on s'hi estaven fent classes de salsa i bachata. Els dies anteriors, el cos de seguretat va tenir coneixement que estava previst fer aquesta activitat, que en l'actualitat no està permesa per les mesures de seguretat en prevenció de la propagació de la COVID-19.

Per comprovar la veracitat de la informació rebuda, es van personar dos agents a la sala de ball pels volts de l'hora anunciada. Quan la patrulla va arribar-hi, les portes d'accés extern estaven tancades, però es veia llum a l'interior i des de fora s'escoltava música de salsa, així com un speaker que donava instruccions. Després de molts requeriments perquè obrissin la porta, ho va fer la responsable del local.

Va ser llavors quan la Policia Local de Blanes va poder comprovar que hi havia unes 45 persones ballant: algunes en parella i d'altres individualment, seguint les instruccions que els donava un discjòquei. Si bé tothom portava la preceptiva mascareta posada, s'estava fent una activitat no permesa, tal com es recullen a les prohibicions dictades per les autoritats sanitàries a Catalunya per fer front a la COVID-19. Per aquest motiu, se'ls ha aixecat una acta-denúncia.

Informació als locals sobre la nova resolució i denúncia a un local

Durant tot el cap de setmana les patrulles de la Policia Local de Blanes també han estat informant els bars i restaurants del municipi sobre la nova resolució que prohibeix que puguin haver-hi reunions de més de sis persones, tant en públic com en privat. En aquest darrer sentit, la major part d'establiments van explicar que eren coneixedors d'aquesta ampliació de la normativa, que va entrar en vigor dissabte.

Malgrat aquest extrem, també va ser la tarda-vespre d'aquest passat diumenge quan la Policia Local va haver d'intervenir en un restaurant on se'ls va informar que no s'hi estaven respectant les distàncies de seguretat, i hi havia una gran aglomeració de públic. Al personar-s'hi una patrulla i comprovar que era cert, se'ls va aixecar una acta-denúncia.