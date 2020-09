Blanes engega una campanya per posar xips i combatre l'abandonament animal

L'Ajuntament de Blanes amb la col·laboració del Consell Comarcal de la Selva i els veterinaris del municipi, posarà en marxa una campanya gratuïta d'identificació d'animals de companyia i de donar-los d'alta al cens municipal, així com al Registre General d'Animals de Companyia de Catalunya (ANICOM). La campanya per implantar xips i fer el cens es farà a partir d'aquest dijous i durant tot el mes d'octubre, fins al dia 31.

Segons puntualitza l'Ajuntament, l'objectiu d'aquesta campanya és doble. D'una banda, es tracta de facilitar als propietaris dels animals de companyia la identificació i registre dels seus animals, tal com determina la normativa relativa a la tinença d'animals. De l'altra, amb aquesta acció l'Ajuntament de Blanes vol combatre l'abandonament dels animals, ja que en cas que es perdin i se'ls localitzi lluny de casa seva, la Policia Local de Blanes els pot identificar ràpidament mitjançant un lector electrònic.

Manca d'identificació

En els darrers tres anys el Servei Comarcal de recollida de gossos perduts i/o abandonats pels seus amos, el Centre d'Acollida d'Animals de la Selva (CAAS), ha hagut d'actuar en un total de 463 casos a Blanes: 145 (2017), 165 (2018), 153 (2019). D'aquest total, només el 50% estaven identificats i registrats al cens municipal, i es van poder retornar als seus propietaris. La relació entre totes dues dades indica que, a grans trets, només un 50% dels animals recollits pel CAAS poden retornar-se als propietaris, majoritàriament per no estar adequadament identificats. Un altre factor a tenir en compte és que els i les propietàries d'animals de companyia estan obligats a identificar-los electrònicament mitjançant la implantació d'un xip, un deure recollit al Capítol I de l'Ordenança Municipal de Protecció, Control i Tinença d'Animals de l'Ajuntament de Blanes. Tanmateix, aquesta obligatorietat també contempla que estiguin inscrits al cens municipal. La tipologia d'Animals de Companyia comprèn gossos, gats i fures, així com els altres animals que es determinin per reglament que resideixen de manera habitual al municipi.