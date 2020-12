916.000 euros per connectar amb fibra òptica tres municipis de la Selva

ACN Selva .- El Govern invertirà 916.000 euros per connectar amb fibra òptica de la Generalitat la zona del Baix Montseny, entre el Vallès Oriental i la Selva. El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, ha presentat el projecte de desplegament que discorre, majoritàriament, per la comarca de la Selva: San Celoni- Hostalric i Riells i Viabrea-Breda. Puigneró ha explicat que aquest tram de fibra permetrà la connexió de petits nuclis de població, i també dels polígons d'aquesta zona, on hi ha una activitat industrial molt important. "La fibra òptica de la Generalitat permetrà que hi hagi més operadors, cosa que farà baixar els preus i millorarà la qualitat del servei", ha dit.

Un cop finalitzin les obres d'aquests dos trams, i conjuntament amb altres trams que també es desplegaran l'any vinent, a la Selva el 85,9% dels habitants disposaran d'accés a la xarxa de fibra òptica de la Generalitat aquest 2021. La comarca passa de tenir 110.714 habitants amb accés a la xarxa de fibra òptica de la Generalitat a oferir accés a 36.712 habitants nous.

Amb una inversió de 3.900.000 euros, l'any vinent s'estendran 62 quilòmetres nous de fibra òptica a la Selva, que se sumaran als 167,5 quilòmetres ja existents a la comarca, i permetran connectar un total de 12 municipis nous i quatre nuclis.

D'aquesta manera, la Selva passa de tenir set municipis connectats (Blanes, Lloret de Mar, Maçanet de la Selva, Riudellots de la Selva, Santa Coloma de Farners, Vidreres i Vilobí d'Onyar), a tenir-ne 19 amb la incorporació de Riells i Viabrea, Breda, Hostalric, Brunyola i Sant Martí Sapresa, Anglès, la Cellera de Ter, Amer, les Planes d'Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Vall d'en Bas, Sils, i Riudarenes.

Els nuclis nous que quedaran connectats són: Alba de Liste (Riells i Viabrea), Urbanització Sector Industrial de Sant Feliu de Buixalleu, les Mallorquines (Sils-Riudarenes) i Serramagra (Riudarenes). Les obres també connectaran 33 polígons industrials, que se sumaran als 16 que ja tenen connexió. El Govern ja va invertir 3,6 MEUR a la Selva, i amb aquest projecte, en total hi haurà invertit 7,5 MEUR.